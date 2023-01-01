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Asus Zenbook 14 OLED (UM3402)

Asus Zenbook 14 OLED (UM3402)
  • Дата выхода: Январь 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~82.2%
  • Размеры: 313.6 x 220.6 x 16.9 мм
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Экран:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Zenbook 14 OLED (UM3402) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
52
Производительность в играх
32
Экран
76
Автономность
65
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
89
Оценка NanoReview
58

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Asus Zenbook 14 OLED (UM3402)

Корпус

Вес 1.39 кг
Размеры 313.6 x 220.6 x 16.9 мм
Площадь 692 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.2%
Боковые рамки 6.1 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы OLED
Частота обновления 90 Гц
Плотность пикселей 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1
Охват DCI-P3 100%
Время отклика 1 мс
Максимальная яркость
600 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:50 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Справа
Мощность зарядки 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.3 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon Vega 7
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1403
Geekbench 5 (многоядерный)
5846
Cinebench R23 (одноядерный)
1347
Cinebench R23 (многоядерный)
8068
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 7 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц
FLOPS 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 448
Блоки текстурирования (TMUs) 28
Блоки операций растеризации (ROPs) 7
Производительность GPU
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.4 мм
Тачпад
Windows Precision Да

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