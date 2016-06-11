Asus Zenbook Pro 14 OLED (UX6404) против Zenbook 14 OLED (UM3402)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Asus Zenbook Pro 14 OLED (UX6404)
- Видеокарта показывает в среднем на 521-710% больше FPS в играх
- Выше частота обновление экрана: 120 против 90 Гц
- На 132% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18682 vs 8068 баллов
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Asus Zenbook 14 OLED (UM3402)
- Легче – весит на 210 граммов меньше (1.39 и 1.6 кг)
- На 9% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 550 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.6 кг
|1.39 кг
|Размеры
|321.8 x 223.3 x 17.9 мм
|313.6 x 220.6 x 16.9 мм
|Площадь
|719 см2
|692 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~84.8%
|~82.2%
|Боковые рамки
|4.8 мм
|6.1 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Материал
|Top: Алюминий
|Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
Дисплей
|Диагональ
|14.5 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|OLED
|Частота обновления
|120 Гц
|90 Гц
|Плотность пикселей
|234 точек на дюйм
|243 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|2880 x 1800 пикселей
|2880 x 1800 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, HDR10
|Технология синхронизации
|G-Sync
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый
|Контрастность
|1000000:1
|1000000:1
|Охват DCI-P3
|100%
|100%
|Время отклика
|1 мс
|1 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:45 ч.
|1:50 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Справа
|Мощность зарядки
|200 Вт
|65 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6 ГГц
|2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5.4 ГГц
|4.3 ГГц
|Ядер
|14 (6P + 8E)
|6
|Потоков
|20
|12
|L3-кэш
|24 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96 EU)
|AMD Radeon Vega 7
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1807
Geekbench 5 (многоядерный)
14102
Cinebench R23 (одноядерный)
1895
Cinebench R23 (многоядерный)
18682
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|10-45 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|4 нм
|7 нм
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1600 МГц
|FLOPS
|11.6-16.8 терафлопс
|1.108 терафлопс
|Объем видеопамяти
|8 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR4X
|Ширина шины
|128 бит
|-
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|4.27 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|3072
|448
|Блоки текстурирования (TMUs)
|96
|28
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|7
Производительность GPU
11.6-16.8 терафлопс
1.108 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|4266 МГц
|Тип
|DDR5
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|1
|-
|Макс. количество памяти
|48 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Инфракрасный датчик
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 720
|USB-A
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|1.4 мм
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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