ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582
- Дата выхода: Январь 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~74.8%
- Размеры: 359.8 x 249.2 x 24.5 мм
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Обзор
Производительность системы
95
Производительность в играх
92
Экран
79
Автономность
71
Коммуникации
76
Корпус и дизайн
59
Оценка NanoReview
78
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582
Корпус
|Вес
|2.34 кг
|Ширина
|359.8 мм
|Высота
|249.2 мм
|Толщина
|24.5 мм
|Площадь
|897 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~74.8%
|Боковые рамки
|7.2 мм
|Цвета
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|282 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|3840 x 2160 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Да
|Покрытие
|Глянцевый
|Охват DCI-P3
|97%
Максимальная яркость
440 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|240 Вт
Звук
|Формат звука
|2.0
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|USB-A
|1x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|Поверхность
|Стекло
|Windows Precision
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5.3 ГГц
|Ядер
|8
|Потоков
|16
|L3-кэш
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Техпроцесс
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1292
Geekbench 5 (многоядерный)
7519
Cinebench R20 (одноядерный)
488
Cinebench R20 (многоядерный)
3693
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|Частота GPU
|780-1215 МГц
|Boost частота GPU
|1290-1620 МГц
|FLOPS
|15.97 терафлопс
|Объем видеопамяти
|8 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|256 бит
|Частота памяти
|1500-1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
|Шейдерных блоков
|5120
|Поддержка DirectX
|12
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да