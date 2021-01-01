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ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582

ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~74.8%
  • Размеры: 359.8 x 249.2 x 24.5 мм
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
95
Производительность в играх
92
Экран
79
Автономность
71
Коммуникации
76
Корпус и дизайн
59
Оценка NanoReview
78

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582

Корпус

Вес 2.34 кг
Ширина 359.8 мм
Высота 249.2 мм
Толщина 24.5 мм
Площадь 897 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.8%
Боковые рамки 7.2 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы OLED
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 282 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 3840 x 2160 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Охват DCI-P3 97%
Максимальная яркость
440 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 240 Вт

Звук

Формат звука 2.0
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 5.3 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1292
Geekbench 5 (многоядерный)
7519
Cinebench R20 (одноядерный)
488
Cinebench R20 (многоядерный)
3693

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 780-1215 МГц
Boost частота GPU 1290-1620 МГц
FLOPS 15.97 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 256 бит
Частота памяти 1500-1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
Шейдерных блоков 5120
Поддержка DirectX 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 или Apple MacBook Pro 16 (2019)
2. ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 или Dell XPS 15 9500
3. ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 или Razer Blade 15 Advanced Edition (2021)
4. ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 или Razer Blade 15 Base Edition (2021)
5. ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 или Dell Alienware m15 R4
6. ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 или Dell Inspiron 15 7506
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10. ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 или Duo 14 UX482

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