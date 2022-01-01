Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 3840 x 2160 - 1920 x 1200 2560 x 1600 3840 x 2400 Процессор - Intel Core i7 10870H Intel Core i9 10980HK AMD Ryzen 9 6980HX Графика GeForce RTX 3070 Mobile 8GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB - 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 Легче – весит на 270 граммов меньше (2.34 и 2.61 кг)

Имеет на 99% более четкий дисплей – 282 против 142 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022) Более тонкие рамки – на 922% выше полезная площадь экрана

Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Значительно компактнее – имеет на 90% меньшую площадь корпуса (92 и 897 см 2 )

) Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.34 кг 2.61 кг Размеры 359.8 x 249.2 x 24.5 мм 355 x 26 x 20.5 мм Площадь 897 см2 92 см2 Соотношение экрана к корпусу ~74.8% ~764.4% Боковые рамки 7.2 мм 0.4 мм Цвета Серий Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 - Уровень шума 54.2 дБ -

Дисплей 3840 x 2160 1920 x 1200 2560 x 1600 3840 x 2400 Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 240 Гц Плотность пикселей 282 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 3840 x 2160 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% - Охват Adobe RGB 99.6% - Охват DCI-P3 99.9% 100% Время отклика 2 мс 3 мс Максимальная яркость ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 440 нит ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022) н/д

Батарея Ёмкость 92 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 240 Вт 240 / 280 Вт Вес зарядного устройства 712 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP 90-110 Вт 140 Вт Nvidia Optimus Да MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 930 МГц 1504 МГц Boost частота GPU 1410 МГц 1802 МГц FLOPS 14.4 терафлопс 13.8 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 256 бит 192 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерных блоков 5120 3840 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 +4% 14.4 терафлопс ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022) 13.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x16 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x2048 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.2 Dolby Atmos - Да Макс. громкость 77.9 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 3 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм - Тачпад Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.