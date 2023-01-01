Dell Alienware x14 R2
- Дата выхода: Январь 2023 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~68%
- Размеры: 321.08 x 260.41 x 14.5 мм
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Обзор
Производительность системы
71
Производительность в играх
59
Экран
56
Автономность
64
Коммуникации
91
Корпус и дизайн
82
Оценка NanoReview
66
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Dell Alienware x14 R2
Корпус
|Вес
|2 кг
|Размеры
|321.08 x 260.41 x 14.5 мм
|Площадь
|836 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~68%
|Боковые рамки
|9.8 мм
|Цвета
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|140°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|480 Гц
|Плотность пикселей
|162 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Охват DCI-P3
|100%
|Время отклика
|3 мс
Максимальная яркость
300 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Мощность зарядки
|130 Вт
|Вес зарядного устройства
|485 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|Ядер
|8 (4P + 4E)
|Потоков
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (48EU)
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1673
Geekbench 5 (многоядерный)
10626
Cinebench R23 (одноядерный)
1706
Cinebench R23 (многоядерный)
12705
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|50 Вт
|Nvidia Optimus
|Да, Advanced Optimus
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|Частота GPU
|1185 МГц
|Boost частота GPU
|1417 МГц
|FLOPS
|5.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
Производительность GPU
5.8 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|Тип
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Dolby Atmos
|Да
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Bluetooth
|v5.3
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|USB-A
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|3x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1.2 мм
|Поверхность
|Стекло
|Windows Precision
|Да