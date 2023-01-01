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Dell Alienware x14 R2

Dell Alienware x14 R2
  • Дата выхода: Январь 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~68%
  • Размеры: 321.08 x 260.41 x 14.5 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
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Обзор

Оценка основных показателей Alienware x14 R2 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
71
Производительность в играх
59
Экран
56
Автономность
64
Коммуникации
91
Корпус и дизайн
82
Оценка NanoReview
66

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Alienware x14 R2

Корпус

Вес 2 кг
Размеры 321.08 x 260.41 x 14.5 мм
Площадь 836 см2
Соотношение экрана к корпусу ~68%
Боковые рамки 9.8 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Да
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 480 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Охват DCI-P3 100%
Время отклика 3 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 130 Вт
Вес зарядного устройства 485 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц
Ядер 8 (4P + 4E)
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (48EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1673
Geekbench 5 (многоядерный)
10626
Cinebench R23 (одноядерный)
1706
Cinebench R23 (многоядерный)
12705
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 50 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1185 МГц
Boost частота GPU 1417 МГц
FLOPS 5.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40
Производительность GPU
5.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.3
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.2 мм
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

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