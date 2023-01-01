Dell Alienware x14 R2 против Asus ROG Zephyrus G14 (2023)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Alienware x14 R2
- Выше частота обновление экрана: 480 против 144 Гц
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Комплектуется на 4.5 Вт*ч большей батареей (80.5 и 76 Вт*ч)
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 (2023)
- Легче – весит на 350 граммов меньше (1.65 и 2 кг)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Более тонкие рамки – на 18% выше полезная площадь экрана
- Видеокарта показывает в среднем на 13-17% больше FPS в играх
- На 19% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15006 vs 12641 баллов
- На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
- Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (708 и 836 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2 кг
|1.65 кг
|Размеры
|321.08 x 260.41 x 14.5 мм
|312 x 227 x 19.5-20.5 мм
|Площадь
|836 см2
|708 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~68%
|~80.2%
|Боковые рамки
|9.8 мм
|5.3 мм
|Цвета
|Серебристый
|Белый, Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|140°
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Да
|Количество куллеров
|2
|2
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|480 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|162 точек на дюйм
|162 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Охват DCI-P3
|100%
|-
|Время отклика
|3 мс
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Слева
|Мощность зарядки
|130 Вт
|200 / 240 Вт
|Вес зарядного устройства
|485 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.1 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|4.75 ГГц
|Ядер
|8 (4P + 4E)
|8
|Потоков
|12
|16
|L3-кэш
|12 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (48EU)
|Radeon 680M
|Техпроцесс
|10 нм
|6 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1647
1680
Geekbench 5 (многоядерный)
10681
10999
Cinebench R23 (одноядерный)
Alienware x14 R2 +8%
1688
Cinebench R23 (многоядерный)
12641
15006
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|50 Вт
|95 Вт
|Nvidia Optimus
|Да, Advanced Optimus
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1185 МГц
|1530 МГц
|Boost частота GPU
|1417 МГц
|1740 МГц
|FLOPS
|5.8 терафлопс
|7.12 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
|40
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|4800 МГц
|Тип
|LPDDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|-
|2.2
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.3
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|-
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|3x USB 4.0
|1x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.2 мм
|-
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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