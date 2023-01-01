Главная > Сравнение ноутбуков > Alienware X16 или Alienware x14 R2 – что лучше выбрать?

Dell Alienware X16 против x14 R2

68 из 100
Dell Alienware X16
VS
66 из 100
Dell Alienware x14 R2
Dell Alienware X16
Dell Alienware x14 R2
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Alienware X16 и x14 R2 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Alienware X16
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 32-44% больше FPS в играх
  • На 29% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16278 vs 12641 баллов
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 9.5 Вт*ч большей батареей (90 и 80.5 Вт*ч)
Причины выбрать Dell Alienware x14 R2
  • Существенно легче – весит на 720 граммов меньше (2 и 2.72 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (836 и 1057 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Alienware X16
vs
Alienware x14 R2

Корпус

Вес 2.72 кг 2 кг
Размеры 364.74 x 289.81 x 18.57 мм 321.08 x 260.41 x 14.5 мм
Площадь 1057 см2 836 см2
Соотношение экрана к корпусу ~70.2% ~68%
Боковые рамки 10.1 мм 9.8 мм
Цвета Серебристый Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Да
Количество куллеров 4 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 480 Гц 480 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Охват DCI-P3 100% 100%
Время отклика 3 мс 3 мс
Максимальная яркость
Alienware X16
300 нит
Alienware x14 R2
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 240 / 330 Вт 130 Вт
Вес зарядного устройства - 485 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.9 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 10 (6P + 4E) 8 (4P + 4E)
Потоков 16 12
L3-кэш 18 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Intel UHD Graphics (48EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Alienware X16 +29%
16278
Alienware x14 R2
12641
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт 50 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 8 нм
Частота GPU - 1185 МГц
Boost частота GPU - 1417 МГц
FLOPS 9.2 терафлопс 5.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 96 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 80 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40
Производительность GPU
Alienware X16 +59%
9.2 терафлопс
Alienware x14 R2
5.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 6000 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.3
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 4.0 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.8 мм 1.2 мм
Тачпад
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Alienware m15 R7 и Alienware X16
2. MacBook Pro 16 (2023) и Alienware X16
3. ROG Strix G18 и Alienware X16
4. ROG Zephyrus M16 (2023) и Alienware X16
5. ROG Strix G17 (2023) и Alienware X16
6. XPS 15 9520 (2022) и Alienware x14 R2
7. Alienware x14 и Alienware x14 R2
8. XPS 13 9315 и Alienware x14 R2
9. ROG Zephyrus G14 (2023) и Alienware x14 R2
10. ROG Flow Z13 (2023) и Alienware x14 R2
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell Alienware x14 R2 и Alienware X16 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры