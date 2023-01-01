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Dell Inspiron 15 3530

Dell Inspiron 15 3530
  • Дата выхода: Май 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~79.7%
  • Размеры: 358.5 x 234.9 x 16.96-19.99 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Батарея:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Inspiron 15 3530 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
53
Производительность в играх
43
Экран
15
Автономность
59
Коммуникации
71
Корпус и дизайн
84
Оценка NanoReview
46

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Inspiron 15 3530

Корпус

Вес 1.66 кг
Размеры 358.5 x 234.9 x 16.96-19.99 мм
Площадь 842 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.7%
Боковые рамки 6.6 мм
Цвета Черный
Материал Пластик
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет
Технология синхронизации No
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Датчик освещенности Нет
Тесты экрана
Контрастность 400:1
Время отклика 20 мс
Максимальная яркость
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.25 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Нет
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт
Длина кабеля 1 метр

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 5 (1P + 4E)
Потоков 6
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (48 EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1559
Geekbench 5 (многоядерный)
4770
Cinebench R23 (одноядерный)
1574
Cinebench R23 (многоядерный)
4042
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 25 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 1065 МГц
Boost частота GPU 1320 МГц
FLOPS 2.703 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 64 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 16
Производительность GPU
2.703 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204, Realtek ALC3254
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.3
Сканер отпечатков пальцев Нет
Инфракрасный датчик Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Нет
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

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