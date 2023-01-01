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HP Laptop 15 против Dell Inspiron 15 3530

33 из 100
HP Laptop 15
VS
40 из 100
Dell Inspiron 15 3530
HP Laptop 15
Dell Inspiron 15 3530
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Экран
Батарея 41 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Laptop 15 и Dell Inspiron 15 3530 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Laptop 15
  • На 14% выше максимальная яркость экрана – 250 vs 220 нит
Причины выбрать Dell Inspiron 15 3530
  • Видеокарта показывает в среднем на 441-601% больше FPS в играх
  • На 86% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4042 vs 2178 баллов
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Laptop 15
vs
Inspiron 15 3530

Корпус

Вес 1.59 кг 1.66 кг
Размеры 359.8 x 236 x 18.6 мм 358.5 x 234.9 x 16.96-19.99 мм
Площадь 849 см2 842 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79% ~79.7%
Боковые рамки 7.2 мм 6.6 мм
Цвета Белый, Черный, Серебристый, Золотистый, Синий, Розовое золото Черный
Материал Пластик Пластик
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Тесты экрана
Контрастность - 400:1
Время отклика - 20 мс
Максимальная яркость
Laptop 15 +14%
250 нит
Inspiron 15 3530
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.25 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 45 Вт 65 Вт
Длина кабеля - 1 метр

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0 ГГц 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost - 4.4 ГГц
Ядер 4 (0P + 4E) 5 (1P + 4E)
Потоков 4 6
L3-кэш 6 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (24 EU) Intel UHD Graphics (48 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Laptop 15
710
Inspiron 15 3530 +120%
1559
Geekbench 5 (многоядерный)
Laptop 15
2086
Inspiron 15 3530 +129%
4770
Cinebench R23 (одноядерный)
Laptop 15
601
Inspiron 15 3530 +162%
1574
Cinebench R23 (многоядерный)
Laptop 15
2178
Inspiron 15 3530 +86%
4042
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 10 Вт 25 Вт
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU - 1065 МГц
Boost частота GPU - 1320 МГц
FLOPS 0.3 терафлопс 2.703 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 256 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 16 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 8 16
Производительность GPU
Laptop 15
0.3 терафлопс
Inspiron 15 3530 +801%
2.703 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3204, Realtek ALC3254
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.3 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Опционально Нет
Тачпад
Размер - 11.5 x 8.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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