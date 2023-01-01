Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 Батарея - 41 Вт*ч 54 Вт*ч 50 Вт*ч Процессор - Intel Processor U300 Intel Core i3 1305U Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U - Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 12GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Inspiron 15 3530 Немного легче – весит на 140 граммов меньше (1.66 и 1.8 кг)

Немного легче – весит на 140 граммов меньше (1.66 и 1.8 кг) Видеокарта показывает в среднем на 51-69% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 51-69% больше FPS в играх Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-58) На 85% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7489 vs 4042 баллов

На 85% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7489 vs 4042 баллов Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (50 и 41 Вт*ч)

Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (50 и 41 Вт*ч) Есть подсветка клавиатуры

Есть подсветка клавиатуры Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI) На 14% выше максимальная яркость экрана – 250 vs 220 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.66 кг 1.8 кг Размеры 358.5 x 234.9 x 16.96-19.99 мм 362.9 x 237.5 x 17.9 мм Площадь 842 см2 862 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.7% ~77.9% Боковые рамки 6.6 мм 8.8 мм Цвета Черный Серый Материал Пластик Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 2

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 100 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Тесты экрана Контрастность 400:1 - Время отклика 20 мс - Максимальная яркость Inspiron 15 3530 220 нит Aspire 5 (A515-58) +14% 250 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 54 Вт*ч 50 Вт*ч Напряжение 11.25 В - Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Длина кабеля 1 метр - Вес зарядного устройства - 264 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce MX550 2GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 25 Вт 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 10 нм Частота GPU 1065 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1320 МГц 1100 МГц FLOPS 2.703 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~12 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 640 Блоки текстурирования (TMUs) 32 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 20 Производительность GPU Inspiron 15 3530 +92% 2.703 терафлопс Aspire 5 (A515-58) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 12GB 16GB 8GB 16GB Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 6400 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3204, Realtek ALC3254 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 1 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.3 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Нет Да Тачпад Размер 11.5 x 8.0 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.