Dell Inspiron 16 5630
- Дата выхода: Январь 2023 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~82.7%
- Размеры: 356.78 x 251.7 x 15.42-18.2 мм
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Обзор
Производительность системы
58
Производительность в играх
34
Экран
25
Автономность
64
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
83
Оценка NanoReview
47
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Dell Inspiron 16 5630
Корпус
|Вес
|1.85 кг
|Размеры
|356.78 x 251.7 x 15.42-18.2 мм
|Площадь
|898 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.7%
|Боковые рамки
|6.1 мм
|Цвета
|Серебристый, Синий
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|142 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Контрастность
|800:1
|Время отклика
|35 мс
Максимальная яркость
250 нит
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|15 В
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|Ядер
|6 (2P + 4E)
|Потоков
|8
|L3-кэш
|10 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1595
Geekbench 5 (многоядерный)
6194
Cinebench R23 (одноядерный)
1642
Cinebench R23 (многоядерный)
6036
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|45 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|FLOPS
|1.43 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5X
|Скорость памяти
|4.8 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|512
|Блоки текстурирования (TMUs)
|32
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|16
Производительность GPU
1.43 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|Тип
|LPDDR5X
|Возможность замены
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|NVMe
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3254
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2.5W
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Размер
|13.3 x 9.0 см
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да