Главная > Сравнение ноутбуков > Inspiron 16 7635 (2-in-1) или Inspiron 16 5630 – что лучше выбрать?

Dell Inspiron 16 7635 (2-in-1) против Inspiron 16 5630

52 из 100
Dell Inspiron 16 7635 (2-in-1)
VS
50 из 100
Dell Inspiron 16 5630
Dell Inspiron 16 7635 (2-in-1)
Dell Inspiron 16 5630
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1200
Батарея
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 16 7635 (2-in-1) и Inspiron 16 5630 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 16 7635 (2-in-1)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 55% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9344 vs 6036 баллов
  • Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (64 и 54 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать Dell Inspiron 16 5630
  • Видеокарта показывает в среднем на 91-124% больше FPS в играх
  • Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.85 и 2 кг)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 16 7635 (2-in-1)
vs
Inspiron 16 5630

Корпус

Вес 2 кг 1.85 кг
Размеры 356.78 x 251.7 x 16.23-18.99 мм 356.78 x 251.7 x 15.42-18.2 мм
Площадь 898 см2 898 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.7% ~82.7%
Боковые рамки 6.1 мм 6.1 мм
Цвета Синий Серебристый, Синий
Материал Алюминий Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 44.2 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 800:1
Цветовой охват sRGB 98.2% -
Охват Adobe RGB 69.5% -
Охват DCI-P3 67.4% -
Время отклика 30 мс 35 мс
Максимальная яркость
Inspiron 16 7635 (2-in-1) +20%
300 нит
Inspiron 16 5630
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В 15 В
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Длина кабеля - 1 метр
Вес зарядного устройства 295 граммов 295 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.0 ГГц 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 6 6 (2P + 4E)
Потоков 12 8
L3-кэш 16 МБ 10 МБ
Интегрированная графика Radeon Graphics (Ryzen 7000) Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 45 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 6 нм 10 нм
Частота GPU 1500 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 2200 МГц 1400 МГц
FLOPS 0.54 терафлопс 1.43 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.8 Гбит/с
Шейдерные блоки 128 512
Блоки текстурирования (TMUs) 8 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 4 16
Производительность GPU
Inspiron 16 7635 (2-in-1)
0.54 терафлопс
Inspiron 16 5630 +165%
1.43 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR5X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3254 Realtek ALC3254
Формат звука 4.0 2.0
Мощность динамиков 4x2W 2x2.5W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 84 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Инфракрасный датчик Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 13.3 x 9.0 см 13.3 x 9.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell Inspiron 14 5430 и Dell Inspiron 16 5630
2. Lenovo IdeaPad Slim 3i (14", Gen 8) и Dell Inspiron 16 5630
3. Dell Vostro 5630 и Dell Inspiron 16 5630
4. Dell XPS 17 9730 (2023) и Dell Inspiron 16 5630
5. Samsung Galaxy Book 3 Pro (14") и Dell Inspiron 16 5630
6. Dell Inspiron 16 7630 (2-in-1) и Dell Inspiron 16 7635 (2-in-1)
7. Samsung Galaxy Book 3 360 (15.6") и Dell Inspiron 16 7635 (2-in-1)
8. Dell Inspiron 14 7435 (2-in-1) и Dell Inspiron 16 7635 (2-in-1)
9. Lenovo Yoga 7i Gen 8 (16″ Intel) и Dell Inspiron 16 7635 (2-in-1)
10. LG Gram 2-in-1 16" (2023) и Dell Inspiron 16 7635 (2-in-1)
Сравнить другие ноутбуки (620+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell Inspiron 16 5630 и Inspiron 16 7635 (2-in-1) – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры