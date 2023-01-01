Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1200 - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2560 x 1600 Батарея - 64 Вт*ч 86 Вт*ч - 54 Вт*ч 64 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 7 7730U - Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1360P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Inspiron 16 7635 (2-in-1) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) На 55% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9344 vs 6036 баллов

На 55% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9344 vs 6036 баллов Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (64 и 54 Вт*ч)

Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (64 и 54 Вт*ч) Сенсорный экран

Сенсорный экран На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит Причины выбрать Dell Inspiron 16 5630 Видеокарта показывает в среднем на 91-124% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 91-124% больше FPS в играх Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.85 и 2 кг)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2 кг 1.85 кг Размеры 356.78 x 251.7 x 16.23-18.99 мм 356.78 x 251.7 x 15.42-18.2 мм Площадь 898 см2 898 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.7% ~82.7% Боковые рамки 6.1 мм 6.1 мм Цвета Синий Серебристый, Синий Материал Алюминий Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 44.2 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2560 x 1600 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Тесты экрана Контрастность 1200:1 800:1 Цветовой охват sRGB 98.2% - Охват Adobe RGB 69.5% - Охват DCI-P3 67.4% - Время отклика 30 мс 35 мс Максимальная яркость Inspiron 16 7635 (2-in-1) +20% 300 нит Inspiron 16 5630 250 нит

Батарея Ёмкость 64 Вт*ч 86 Вт*ч 54 Вт*ч 64 Вт*ч Напряжение 15.2 В 15 В Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Длина кабеля - 1 метр Вес зарядного устройства 295 граммов 295 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon Graphics (Ryzen 7000) Intel UHD Graphics (64 EU) TGP 15 Вт 45 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 6 нм 10 нм Частота GPU 1500 МГц 300 МГц Boost частота GPU 2200 МГц 1400 МГц FLOPS 0.54 терафлопс 1.43 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR5X Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.8 Гбит/с Шейдерные блоки 128 512 Блоки текстурирования (TMUs) 8 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 4 16 Производительность GPU Inspiron 16 7635 (2-in-1) 0.54 терафлопс Inspiron 16 5630 +165% 1.43 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 4800 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3254 Realtek ALC3254 Формат звука 4.0 2.0 Мощность динамиков 4x2W 2x2.5W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 84 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Инфракрасный датчик Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 13.3 x 9.0 см 13.3 x 9.0 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.