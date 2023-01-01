Главная > Сравнение ноутбуков > Inspiron 16 Plus 7630: характеристики и тесты

Dell Inspiron 16 Plus 7630

Dell Inspiron 16 Plus 7630
  • Дата выхода: Март 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~82.6%
  • Размеры: 356.78 x 251.9 x 17.11-19.95 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Графика:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Inspiron 16 Plus 7630 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
72
Производительность в играх
62
Экран
35
Автономность
66
Коммуникации
71
Корпус и дизайн
76
Оценка NanoReview
60

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Inspiron 16 Plus 7630

Корпус

Вес 2.06 кг
Размеры 356.78 x 251.9 x 17.11-19.95 мм
Площадь 899 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.6%
Боковые рамки 6.1 мм
Цвета Серебристый
Материал Алюминий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет
Технология синхронизации No
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1
Цветовой охват sRGB 100%
Время отклика 35 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 90 / 130 Вт
Длина кабеля 1 метр
Вес зарядного устройства 500 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E)
Потоков 16
L3-кэш 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1702
Geekbench 5 (многоядерный)
11044
Cinebench R23 (одноядерный)
1775
Cinebench R23 (многоядерный)
14112
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 65 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1237 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц
FLOPS 6.14 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40
Производительность GPU
6.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип LPDDR5X
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.2
Мощность динамиков 4x2W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.3
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Инфракрасный датчик Опционально
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Dell Inspiron 16 Plus 7630 и XPS 15 9530 (2023)
2. Dell Inspiron 16 Plus 7630 и HP ENVY 16 (2022)
3. Dell Inspiron 16 Plus 7630 и Apple MacBook Pro 16 (2023)
4. Dell Inspiron 16 Plus 7630 и Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)
5. Dell Inspiron 16 Plus 7630 и G15 5530 (2023)
6. Dell Inspiron 16 Plus 7630 и Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023)
7. Dell Inspiron 16 Plus 7630 и Asus Vivobook S 15 OLED (K5504)
8. Dell Inspiron 16 Plus 7630 и Samsung Galaxy Book 3 Pro (16")
9. Dell Inspiron 16 Plus 7630 и Lenovo ThinkPad T16 Gen 2
10. Dell Inspiron 16 Plus 7630 и Inspiron 16 Plus 7620
Сравнить другие ноутбуки (620+)

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры