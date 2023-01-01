Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 - 1920 x 1200 (Non–Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3072 x 1920 Батарея 86 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H - Intel Core i5 12500 Intel Core i7 12700H Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Inspiron 16 Plus 7630 Комплектуется на 30 Вт*ч большей батареей (86 и 56 Вт*ч)

Комплектуется на 30 Вт*ч большей батареей (86 и 56 Вт*ч) На 11% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14112 vs 12723 баллов Причины выбрать Dell Inspiron 16 Plus 7620 Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.06 кг 2.05 кг Размеры 356.78 x 251.9 x 17.11-19.95 мм 356.7 x 251.9 x 16.95-18.99 мм Площадь 899 см2 899 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.6% ~82.6% Боковые рамки 6.1 мм 6 мм Цвета Серебристый Зеленый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 150° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет - Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 49.4 дБ

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 1920 x 1200 (Non–Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3072 x 1920 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет - Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000:1 1200:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Время отклика 35 мс 35 мс Максимальная яркость Inspiron 16 Plus 7630 300 нит Inspiron 16 Plus 7620 300 нит

Батарея Ёмкость 86 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение 11.4 В 13.2 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 90 / 130 Вт 130 Вт Длина кабеля 1 метр - Вес зарядного устройства 500 граммов 501 грамм

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP 65 Вт 65 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1237 МГц 1237 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 1500 МГц FLOPS 6.14 терафлопс 6.14 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 40 Производительность GPU Inspiron 16 Plus 7630 6.14 терафлопс Inspiron 16 Plus 7620 6.14 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5X DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.2 Мощность динамиков 4x2W 4x2W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 87.8 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Инфракрасный датчик Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 11.5 x 8.0 см 11.5 x 8.0 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.