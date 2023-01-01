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Dell Inspiron 16 Plus 7630 против Inspiron 16 Plus 7620

60 из 100
Dell Inspiron 16 Plus 7630
VS
59 из 100
Dell Inspiron 16 Plus 7620
Dell Inspiron 16 Plus 7630
Dell Inspiron 16 Plus 7620
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 86 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 16 Plus 7630 и Inspiron 16 Plus 7620 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 16 Plus 7630
  • Комплектуется на 30 Вт*ч большей батареей (86 и 56 Вт*ч)
  • На 11% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14112 vs 12723 баллов
Причины выбрать Dell Inspiron 16 Plus 7620
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 16 Plus 7630
vs
Inspiron 16 Plus 7620

Корпус

Вес 2.06 кг 2.05 кг
Размеры 356.78 x 251.9 x 17.11-19.95 мм 356.7 x 251.9 x 16.95-18.99 мм
Площадь 899 см2 899 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.6% ~82.6%
Боковые рамки 6.1 мм 6 мм
Цвета Серебристый Зеленый
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 150°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет -
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 49.4 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 1200:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Время отклика 35 мс 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В 13.2 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 90 / 130 Вт 130 Вт
Длина кабеля 1 метр -
Вес зарядного устройства 500 граммов 501 грамм

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 6
Потоков 16 12
L3-кэш 18 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics 770
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 65 Вт 65 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1237 МГц 1237 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1500 МГц
FLOPS 6.14 терафлопс 6.14 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 40
Производительность GPU
Inspiron 16 Plus 7630
6.14 терафлопс
Inspiron 16 Plus 7620
6.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5X DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.2
Мощность динамиков 4x2W 4x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - 87.8 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Инфракрасный датчик Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см 11.5 x 8.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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