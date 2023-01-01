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Dell Inspiron 16 Plus 7630 против G15 5530 (2023)

60 из 100
Dell Inspiron 16 Plus 7630
VS
60 из 100
Dell G15 5530 (2023)
Dell Inspiron 16 Plus 7630
Dell G15 5530 (2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 86 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 16 Plus 7630 и G15 5530 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 16 Plus 7630
  • Существенно легче – весит на 590 граммов меньше (2.06 и 2.65 кг)
  • Комплектуется на 30 Вт*ч большей батареей (86 и 56 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 21% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (899 и 981 см2)
Причины выбрать Dell G15 5530 (2023)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 29% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18239 vs 14112 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 16 Plus 7630
vs
G15 5530 (2023)

Корпус

Вес 2.06 кг 2.65 кг
Размеры 356.78 x 251.9 x 17.11-19.95 мм 357.26 x 274.5 x 26.9 мм
Площадь 899 см2 981 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.6% ~68.4%
Боковые рамки 6.1 мм 5.9 мм
Цвета Серебристый Белый, Серий, Фиолетовый
Материал Алюминий Пластик
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности - Нет
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
Inspiron 16 Plus 7630 +20%
300 нит
G15 5530 (2023)
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 90 / 130 Вт 240 / 330 Вт
Длина кабеля 1 метр -
Вес зарядного устройства 500 граммов 880 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 10 (6P + 4E)
Потоков 16 16
L3-кэш 18 МБ 20 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics (16EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 65 Вт -
Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1237 МГц -
Boost частота GPU 1500 МГц -
FLOPS 6.14 терафлопс 6.42 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 40
Производительность GPU
Inspiron 16 Plus 7630
6.14 терафлопс
G15 5530 (2023) +5%
6.42 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5X DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 4x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.3 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет
Инфракрасный датчик Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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