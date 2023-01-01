Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 - 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) Батарея 86 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H - Intel Core i5 13450HX Intel Core i7 13650HX Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13900HX Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Inspiron 16 Plus 7630 Существенно легче – весит на 590 граммов меньше (2.06 и 2.65 кг)

Существенно легче – весит на 590 граммов меньше (2.06 и 2.65 кг) Комплектуется на 30 Вт*ч большей батареей (86 и 56 Вт*ч)

Комплектуется на 30 Вт*ч большей батареей (86 и 56 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 21% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 21% выше полезная площадь экрана Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (899 и 981 см2) Причины выбрать Dell G15 5530 (2023) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 29% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18239 vs 14112 баллов

На 29% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18239 vs 14112 баллов Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.06 кг 2.65 кг Размеры 356.78 x 251.9 x 17.11-19.95 мм 357.26 x 274.5 x 26.9 мм Площадь 899 см2 981 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.6% ~68.4% Боковые рамки 6.1 мм 5.9 мм Цвета Серебристый Белый, Серий, Фиолетовый Материал Алюминий Пластик Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности - Нет Тесты экрана Контрастность 1000:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Время отклика 35 мс - Максимальная яркость Inspiron 16 Plus 7630 +20% 300 нит G15 5530 (2023) 250 нит

Батарея Ёмкость 86 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение 11.4 В - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 90 / 130 Вт 240 / 330 Вт Длина кабеля 1 метр - Вес зарядного устройства 500 граммов 880 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB TGP 65 Вт - Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1237 МГц - Boost частота GPU 1500 МГц - FLOPS 6.14 терафлопс 6.42 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 40 Производительность GPU Inspiron 16 Plus 7630 6.14 терафлопс G15 5530 (2023) +5% 6.42 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5X DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 4x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.3 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Инфракрасный датчик Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 11.5 x 8.0 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.