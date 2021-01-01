Dell Precision 5560
- Дата выхода: Май 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~89%
- Размеры: 344.4 x 230.3 x 18.5 мм
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Обзор
Производительность системы
87
Производительность в играх
35
Экран
42
Автономность
66
Коммуникации
91
Корпус и дизайн
77
Оценка NanoReview
59
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Dell Precision 5560
Корпус
|Вес
|2.04 кг
|Ширина
|344.4 мм
|Высота
|230.3 мм
|Толщина
|18.5 мм
|Площадь
|793 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~89%
|Боковые рамки
|4.2 мм
|Цвета
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|TFT VA
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|145 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Контрастность
|1650:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|Время отклика
|35 мс
Максимальная яркость
500 нит
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|90 / 130 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.4-2.9 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|Ядер
|6
|Потоков
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1522
Geekbench 5 (многоядерный)
7181
Cinebench R23 (одноядерный)
1497
Cinebench R23 (многоядерный)
9552
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|14 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|Boost частота GPU
|900 МГц
|FLOPS
|0.46 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|256
|Поддержка DirectX
|12
Производительность GPU
0.46 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|NVMe
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3281-CG
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x6W
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB Type-C
|3x USB 3.2
|USB-A
|Нет
|HDMI
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1.3 мм
|Размер
|15.0 x 9.0 см
|Поверхность
|Стекло
|Windows Precision
|Да