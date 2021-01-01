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Microsoft Surface Laptop 4 15 против Dell Precision 5560

57 из 100
Microsoft Surface Laptop 4 15
VS
58 из 100
Dell Precision 5560
Microsoft Surface Laptop 4 15
Dell Precision 5560
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Экран 2496 x 1664
Батарея 47.4 Вт*ч
Процессор Intel Core i7 1185G7
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop 4 15 и Dell Precision 5560 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 4 15
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (1.54 и 2.04 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 70-96% больше FPS в играх
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 38% более четкий дисплей – 200 против 145 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell Precision 5560
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 67% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9504 vs 5691 баллов
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 8.6 Вт*ч большей батареей (56 и 47.4 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • На 32% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 380 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop 4 15
vs
Precision 5560

Корпус

Вес 1.54 кг 2.04 кг
Размеры 339.5 x 244 x 14.7 мм 344.4 x 230.3 x 18.5 мм
Площадь 828 см2 793 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.9% ~89%
Боковые рамки 11.3 мм 4.2 мм
Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 40 дБ 50 дБ

Дисплей

Диагональ 15 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 200 точек на дюйм 145 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 2496 x 1664 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1558:1 1650:1
Цветовой охват sRGB 97.7% 100%
Охват Adobe RGB 62% -
Охват DCI-P3 65.1% -
Время отклика 45 мс 35 мс
Максимальная яркость
Surface Laptop 4 15
380 нит
Precision 5560 +32%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки 2:20 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 90 / 130 Вт
Вес зарядного устройства 306 граммов 481 грамм

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2-3.0 ГГц 2.4-2.9 ГГц
Частота в режиме Boost 4.8 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1100-1400 МГц 1450 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 0.742 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X DDR4
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 768 256
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Surface Laptop 4 15 +128%
1.69 терафлопс
Precision 5560
0.742 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3281-CG
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x6W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 78.7 дБ 75.2 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 Нет
USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм 1.3 мм
Тачпад
Размер - 15.0 x 9.0 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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