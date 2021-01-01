Surface Laptop 4 15 или Precision 5560 – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2496 x 1664 - 1920 x 1200 3840 x 2400 Батарея 47.4 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор Intel Core i7 1185G7 - Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11800H Intel Core i7 11850H Intel Core i9 11950H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 4 15 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (1.54 и 2.04 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 70-96% больше FPS в играх

Сенсорный экран

Имеет на 38% более четкий дисплей – 200 против 145 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell Precision 5560 Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 67% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9504 vs 5691 баллов

Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 8.6 Вт*ч большей батареей (56 и 47.4 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

На 32% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 380 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.54 кг 2.04 кг Размеры 339.5 x 244 x 14.7 мм 344.4 x 230.3 x 18.5 мм Площадь 828 см2 793 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.9% ~89% Боковые рамки 11.3 мм 4.2 мм Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 40 дБ 50 дБ

Дисплей 2496 x 1664 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 15 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 200 точек на дюйм 145 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2496 x 1664 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1558:1 1650:1 Цветовой охват sRGB 97.7% 100% Охват Adobe RGB 62% - Охват DCI-P3 65.1% - Время отклика 45 мс 35 мс Максимальная яркость Surface Laptop 4 15 380 нит Precision 5560 +32% 500 нит

Батарея Ёмкость 47.4 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки 2:20 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 90 / 130 Вт Вес зарядного устройства 306 граммов 481 грамм

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 350 МГц Boost частота GPU 1100-1400 МГц 1450 МГц FLOPS 1.69 терафлопс 0.742 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X DDR4 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерных блоков 768 256 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Surface Laptop 4 15 +128% 1.69 терафлопс Precision 5560 0.742 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3281-CG Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x6W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 78.7 дБ 75.2 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм 1.3 мм Тачпад Размер - 15.0 x 9.0 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.