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Dell Precision 7760

Dell Precision 7760
  • Дата выхода: Май 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~78.2%
  • Размеры: 400 x 263.6 x 25.9-28.6 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
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Обзор

Оценка основных показателей Precision 7760 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
91
Производительность в играх
35
Экран
41
Автономность
74
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
45
Оценка NanoReview
58

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Precision 7760

Корпус

Вес 3.01 кг
Ширина 400 мм
Высота 263.6 мм
Толщина 25.9-28.6 мм
Площадь 1054 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.2%
Боковые рамки 8.5 мм
Цвета Черный, Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 600:1
Охват Adobe RGB 100%
Время отклика 35 мс
Максимальная яркость
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4-2.9 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1640
Geekbench 5 (многоядерный)
7710
Cinebench R23 (одноядерный)
1614
Cinebench R23 (многоядерный)
10253

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 14 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 900 МГц
FLOPS 0.46 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 256
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
0.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 4
Макс. количество памяти 128 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 4
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.65 мм
Тачпад
Размер 10.5 x 6.5 см
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Dell Precision 7760 vs Precision 17 5760

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