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Dell Precision 7760 против Precision 7670

50 из 100
Dell Precision 7760
VS
67 из 100
Dell Precision 7670
Dell Precision 7760
Dell Precision 7670
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Экран
Батарея
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Precision 7760 и Precision 7670 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Precision 7760
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать Dell Precision 7670
  • Видеокарта показывает в среднем на 1190-1623% больше FPS в играх
  • Существенно легче – весит на 410 граммов меньше (2.6 и 3.01 кг)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (83 и 68 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (920 и 1054 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Precision 7760
vs
Precision 7670

Корпус

Вес 3.01 кг 2.6 кг
Размеры 400 x 263.6 x 25.9-28.6 мм 356 x 258.34 x 22.3-27.45 мм
Площадь 1054 см2 920 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.2% ~80.7%
Боковые рамки 8.5 мм 5.7 мм
Цвета Черный, Серий Черный, Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 52 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 600:1 1300:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB 100% -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
Precision 7760
500 нит
Precision 7670
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В 11.5 В
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да -
Расположение разъема для зарядки Сзади -
Мощность зарядки 240 Вт 180 / 240 Вт
Вес зарядного устройства - 484 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4-2.9 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 6 12
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 1450 МГц -
FLOPS 0.742 терафлопс 16.8-24.6 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 16 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 256 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 256 7424
Блоки текстурирования (TMUs) 16 232
Блоки операций растеризации (ROPs) 8 96
Производительность GPU
Precision 7760
0.742 терафлопс
Precision 7670 +2164%
16.8-24.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 4 2
Макс. количество памяти 128 ГБ 128 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 4 3
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 Realtek ALC711-VD
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W 4x2W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 91.7 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.65 мм -
Тачпад
Размер 10.5 x 6.5 см 11.5 x 8.0 см
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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