Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 3840 x 2160 - 1920 x 1200 3840 x 2400 Батарея - 68 Вт*ч 95 Вт*ч - 83 Вт*ч 93 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11600H Intel Core i7 11800H Intel Core i7 11850H Intel Core i9 11950H - Intel Core i5 12600HX Intel Core i7 12850HX Intel Core i9 12950HX Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB 128GB - 16GB 32GB 64GB 128GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Precision 7760 Есть популярный на текущий момент порт USB-A Причины выбрать Dell Precision 7670 Видеокарта показывает в среднем на 1190-1623% больше FPS в играх

Существенно легче – весит на 410 граммов меньше (2.6 и 3.01 кг)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (83 и 68 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (920 и 1054 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 3.01 кг 2.6 кг Размеры 400 x 263.6 x 25.9-28.6 мм 356 x 258.34 x 22.3-27.45 мм Площадь 1054 см2 920 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.2% ~80.7% Боковые рамки 8.5 мм 5.7 мм Цвета Черный, Серий Черный, Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 52 дБ

Дисплей 1920 x 1080 3840 x 2160 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 17.3 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 600:1 1300:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB 100% - Время отклика 35 мс - Максимальная яркость Precision 7760 500 нит Precision 7670 500 нит

Батарея Ёмкость 68 Вт*ч 95 Вт*ч 83 Вт*ч 93 Вт*ч Напряжение 11.4 В 11.5 В Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да - Расположение разъема для зарядки Сзади - Мощность зарядки 240 Вт 180 / 240 Вт Вес зарядного устройства - 484 грамма

Процессор Модель CPU Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11600H Intel Core i7 11800H Intel Core i7 11850H Intel Core i9 11950H Intel Core i5 12600HX Intel Core i7 12850HX Intel Core i9 12950HX Базовая частота 2.4-2.9 ГГц 2.5 ГГц Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.6 ГГц Ядер 6 12 Потоков 12 16 L3-кэш 12 МБ 18 МБ Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Intel UHD Graphics (32EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Precision 7760 1625 Precision 7670 +6% 1726 Geekbench 5 (многоядерный) Precision 7760 7461 Precision 7670 +26% 9422 Cinebench R23 (одноядерный) Precision 7760 1614 Precision 7670 н/д Cinebench R23 (многоядерный) Precision 7760 10202 Precision 7670 н/д

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP 15 Вт - Nvidia Optimus - Да Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 350 МГц - Boost частота GPU 1450 МГц - FLOPS 0.742 терафлопс 16.8-24.6 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 16 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR6 Ширина шины - 256 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 256 7424 Блоки текстурирования (TMUs) 16 232 Блоки операций растеризации (ROPs) 8 96 Производительность GPU Precision 7760 0.742 терафлопс Precision 7670 +2164% 16.8-24.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 128GB 16GB 32GB 64GB 128GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 4 2 Макс. количество памяти 128 ГБ 128 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 4 3 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3204 Realtek ALC711-VD Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W 4x2W Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 91.7 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.65 мм - Тачпад Размер 10.5 x 6.5 см 11.5 x 8.0 см Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.