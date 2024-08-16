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Dell Precision 7770 против Precision 7760

64 из 100
Dell Precision 7770
VS
50 из 100
Dell Precision 7760
Dell Precision 7770
Dell Precision 7760
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Экран
Батарея
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Precision 7770 и Precision 7760 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Precision 7770
  • Видеокарта показывает в среднем на 1190-1623% больше FPS в играх
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (83 и 68 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Dell Precision 7760
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Precision 7770
vs
Precision 7760

Корпус

Вес 3.02 кг 3.01 кг
Размеры 398 x 265.02 x 25.9-26.7 мм 400 x 263.6 x 25.9-28.6 мм
Площадь 1055 см2 1054 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.2% ~78.2%
Боковые рамки 7.5 мм 8.5 мм
Цвета Черный Черный, Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 600:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват Adobe RGB - 100%
Охват DCI-P3 99% -
Время отклика 35 мс 35 мс
Максимальная яркость
Precision 7770
500 нит
Precision 7760
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.55 В 11.4 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный - Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 180 / 240 Вт 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.4-2.9 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 12 6
Потоков 16 12
L3-кэш 18 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU - 350 МГц
Boost частота GPU - 1450 МГц
FLOPS 16.8-24.6 терафлопс 0.742 терафлопс
Объем видеопамяти 16 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 256 бит -
Скорость памяти ~16 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 7424 256
Блоки текстурирования (TMUs) 232 16
Блоки операций растеризации (ROPs) 96 8
Производительность GPU
Precision 7770 +2164%
16.8-24.6 терафлопс
Precision 7760
0.742 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x16 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 4
Макс. количество памяти 2 ГБ 128 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 4 4
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC711-VD Realtek ALC3204
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 4x2W 2x2W
Dolby Atmos - Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.65 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см 10.5 x 6.5 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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