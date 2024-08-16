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Dell Precision 7770

Dell Precision 7770
  • Дата выхода: Апрель 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~78.2%
  • Размеры: 398 x 265.02 x 25.9-26.7 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Precision 7770 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
75
Производительность в играх
82
Экран
35
Автономность
63
Коммуникации
88
Корпус и дизайн
46
Оценка NanoReview
64

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Precision 7770

Корпус

Вес 3.02 кг
Размеры 398 x 265.02 x 25.9-26.7 мм
Площадь 1055 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.2%
Боковые рамки 7.5 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1
Цветовой охват sRGB 100%
Охват DCI-P3 99%
Время отклика 35 мс
Максимальная яркость
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.55 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 180 / 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц
Ядер 12
Потоков 16
L3-кэш 18 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1729
Geekbench 5 (многоядерный)
8550

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
FLOPS 16.8-24.6 терафлопс
Объем видеопамяти 16 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 256 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 7424
Блоки текстурирования (TMUs) 232
Блоки операций растеризации (ROPs) 96
Производительность GPU
16.8-24.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x16 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 2 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 4
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC711-VD
Формат звука 2.2
Мощность динамиков 4x2W
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Dell Precision 7770 или Dell Precision 7760
2. Dell Precision 7770 или Apple MacBook Pro 16 (2021)
3. Dell Precision 7770 или Dell XPS 17 9720 (2022)
4. Dell Precision 7770 или Dell XPS 15 9520 (2022)
5. Dell Precision 7770 или Dell Precision 5770
6. Dell Precision 7770 или Huawei MateBook 16s (2022)
7. Dell Precision 7770 или Huawei MateBook D 16 2022

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