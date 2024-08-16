Dell Precision 7770
- Дата выхода: Апрель 2022 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~78.2%
- Размеры: 398 x 265.02 x 25.9-26.7 мм
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Обзор
Производительность системы
75
Производительность в играх
82
Экран
35
Автономность
63
Коммуникации
88
Корпус и дизайн
46
Оценка NanoReview
64
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Dell Precision 7770
Корпус
|Вес
|3.02 кг
|Размеры
|398 x 265.02 x 25.9-26.7 мм
|Площадь
|1055 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~78.2%
|Боковые рамки
|7.5 мм
|Цвета
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Контрастность
|1000:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|Охват DCI-P3
|99%
|Время отклика
|35 мс
Максимальная яркость
500 нит
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.55 В
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|180 / 240 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|Ядер
|12
|Потоков
|16
|L3-кэш
|18 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1729
Geekbench 5 (многоядерный)
8550
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|FLOPS
|16.8-24.6 терафлопс
|Объем видеопамяти
|16 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|256 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|7424
|Блоки текстурирования (TMUs)
|232
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|96
Производительность GPU
16.8-24.6 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x16 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|2 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|4
|NVMe
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC711-VD
|Формат звука
|2.2
|Мощность динамиков
|4x2W
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|3x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Размер
|11.5 x 8.0 см
|Поверхность
|Стекло
|Windows Precision
|Да