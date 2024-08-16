Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 3840 x 2160 - 1920 x 1200 3840 x 2400 Батарея - 83 Вт*ч 93 Вт*ч - 83 Вт*ч 93 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 12600HX Intel Core i7 12800HX Intel Core i7 12850HX Intel Core i9 12900HX Intel Core i9 12950HX - Intel Core i5 12600HX Intel Core i7 12850HX Intel Core i9 12950HX Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB 128GB - 16GB 32GB 64GB 128GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Precision 7770 Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать Dell Precision 7670 Существенно легче – весит на 420 граммов меньше (2.6 и 3.02 кг)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (920 и 1055 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 3.02 кг 2.6 кг Размеры 398 x 265.02 x 25.9-26.7 мм 356 x 258.34 x 22.3-27.45 мм Площадь 1055 см2 920 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.2% ~80.7% Боковые рамки 7.5 мм 5.7 мм Цвета Черный Черный, Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 52 дБ

Дисплей 1920 x 1080 3840 x 2160 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 17.3 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000:1 1300:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват DCI-P3 99% - Время отклика 35 мс - Максимальная яркость Precision 7770 500 нит Precision 7670 500 нит

Батарея Ёмкость 83 Вт*ч 93 Вт*ч 83 Вт*ч 93 Вт*ч Напряжение 11.55 В 11.5 В Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный - Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да - Расположение разъема для зарядки Слева - Мощность зарядки 180 / 240 Вт 180 / 240 Вт Вес зарядного устройства - 484 грамма

Процессор Модель CPU Intel Core i5 12600HX Intel Core i7 12800HX Intel Core i7 12850HX Intel Core i9 12900HX Intel Core i9 12950HX Intel Core i5 12600HX Intel Core i7 12850HX Intel Core i9 12950HX Базовая частота 2.5 ГГц 2.5 ГГц Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.6 ГГц Ядер 12 12 Потоков 16 16 L3-кэш 18 МБ 18 МБ Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel UHD Graphics (32EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Precision 7770 1729 Precision 7670 1726 Geekbench 5 (многоядерный) Precision 7770 9129 Precision 7670 +3% 9422

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Nvidia Optimus - Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм FLOPS 16.8-24.6 терафлопс 16.8-24.6 терафлопс Объем видеопамяти 16 ГБ 16 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 256 бит 256 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 7424 7424 Блоки текстурирования (TMUs) 232 232 Блоки операций растеризации (ROPs) 96 96 Производительность GPU Precision 7770 16.8-24.6 терафлопс Precision 7670 16.8-24.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 128GB 16GB 32GB 64GB 128GB Планки 1x16 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 2 ГБ 128 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 4 3 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC711-VD Realtek ALC711-VD Формат звука 2.2 2.2 Мощность динамиков 4x2W 4x2W Dolby Atmos - Да Макс. громкость - 91.7 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 4.0 3x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 11.5 x 8.0 см 11.5 x 8.0 см Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.