Gigabyte Aero 14 OLED (2023)
- Дата выхода: Январь 2023 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~82.8%
- Размеры: 311 x 220.8 x 17 мм
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Обзор
Производительность системы
68
Производительность в играх
61
Экран
76
Автономность
54
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
86
Оценка NanoReview
66
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Gigabyte Aero 14 OLED (2023)
Корпус
|Вес
|1.49 кг
|Размеры
|311 x 220.8 x 17 мм
|Площадь
|687 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.8%
|Боковые рамки
|4.8 мм
|Цвета
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|Частота обновления
|90 Гц
|Плотность пикселей
|243 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|2880 x 1800 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Контрастность
|1000000:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|Время отклика
|1 мс
Максимальная яркость
600 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|130 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|Ядер
|12 (4P + 8E)
|Потоков
|16
|L3-кэш
|18 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1567
Geekbench 5 (многоядерный)
9830
Cinebench R23 (одноядерный)
1655
Cinebench R23 (многоядерный)
11793
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|45 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|4 нм
|FLOPS
|7 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|96 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2560
|Блоки текстурирования (TMUs)
|80
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
Производительность GPU
7 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|Тип
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|1
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|USB-A
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1.7 мм
|Windows Precision
|Да