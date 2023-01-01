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Gigabyte Aero 14 OLED (2023)

Gigabyte Aero 14 OLED (2023)
  • Дата выхода: Январь 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~82.8%
  • Размеры: 311 x 220.8 x 17 мм
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Процессор:

Обзор

Оценка основных показателей Aero 14 OLED (2023) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
68
Производительность в играх
61
Экран
76
Автономность
54
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
86
Оценка NanoReview
66

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Gigabyte Aero 14 OLED (2023)

Корпус

Вес 1.49 кг
Размеры 311 x 220.8 x 17 мм
Площадь 687 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.8%
Боковые рамки 4.8 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы OLED
Частота обновления 90 Гц
Плотность пикселей 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1
Цветовой охват sRGB 100%
Время отклика 1 мс
Максимальная яркость
600 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа
Мощность зарядки 130 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E)
Потоков 16
L3-кэш 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1567
Geekbench 5 (многоядерный)
9830
Cinebench R23 (одноядерный)
1655
Cinebench R23 (многоядерный)
11793
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 45 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 4 нм
FLOPS 7 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 96 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 32
Производительность GPU
7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.7 мм
Тачпад
Windows Precision Да

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