Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2880 x 1800 - 1920 x 1200 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 13700H - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 13900H Графика GeForce RTX 4050 Mobile 6GB - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) 16GB - 16GB 32GB 40GB 48GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Gigabyte Aero 14 OLED (2023) Существенно легче – весит на 510 граммов меньше (1.49 и 2 кг)

Существенно легче – весит на 510 граммов меньше (1.49 и 2 кг) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Имеет на 71% более четкий дисплей – 243 против 142 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 71% более четкий дисплей – 243 против 142 точек на дюйм (PPI) Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (687 и 863 см2) Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G16 (2023) Выше частота обновление экрана: 165 против 90 Гц

Выше частота обновление экрана: 165 против 90 Гц Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 38% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16215 vs 11732 баллов

На 38% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16215 vs 11732 баллов Комплектуется на 27 Вт*ч большей батареей (90 и 63 Вт*ч)

Комплектуется на 27 Вт*ч большей батареей (90 и 63 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана Видеокарта показывает в среднем на 13-18% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 13-18% больше FPS в играх Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.49 кг 2 кг Размеры 311 x 220.8 x 17 мм 355 x 243 x 19.9-22.3 мм Площадь 687 см2 863 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.8% ~86% Боковые рамки 4.8 мм 5.2 мм Цвета Серебристый Белый, Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 2880 x 1800 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 14 дюймов 16 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 90 Гц 165 Гц Плотность пикселей 243 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 - Цветовой охват sRGB 100% 100% Время отклика 1 мс 7 мс Максимальная яркость Aero 14 OLED (2023) 600 нит ROG Zephyrus G16 (2023) н/д

Батарея Ёмкость 63 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 130 Вт 240 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB TGP 45 Вт 120 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 4 нм FLOPS 7 терафлопс 8.7 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 96 бит 96 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 80 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Aero 14 OLED (2023) 7 терафлопс ROG Zephyrus G16 (2023) +24% 8.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 16GB 32GB 40GB 48GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 Макс. количество памяти - 48 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.4 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Да Микрофонов 1 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.7 мм 1.7 мм Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.