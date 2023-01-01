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Gigabyte Aero 16 OLED (2023) против Aero 14 OLED (2023)

72 из 100
Gigabyte Aero 16 OLED (2023)
VS
65 из 100
Gigabyte Aero 14 OLED (2023)
Gigabyte Aero 16 OLED (2023)
Gigabyte Aero 14 OLED (2023)
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Процессор
Графика
GeForce RTX 4050 Mobile 6GB
Память (ОЗУ)
16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Gigabyte Aero 16 OLED (2023) и Aero 14 OLED (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Gigabyte Aero 16 OLED (2023)
  • Видеокарта показывает в среднем на 63-86% больше FPS в играх
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • На 46% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17127 vs 11732 баллов
  • Комплектуется на 25 Вт*ч большей батареей (88 и 63 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • Имеет на 16% более четкий дисплей – 283 против 243 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Gigabyte Aero 14 OLED (2023)
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • Существенно легче – весит на 610 граммов меньше (1.49 и 2.1 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 24% меньшую площадь корпуса (687 и 903 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Aero 16 OLED (2023)
vs
Aero 14 OLED (2023)

Корпус

Вес 2.1 кг 1.49 кг
Размеры 354 x 255 x 18-22 мм 311 x 220.8 x 17 мм
Площадь 903 см2 687 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.2% ~82.8%
Боковые рамки 4.7 мм 4.8 мм
Цвета Серебристый Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы OLED OLED
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Плотность пикселей 283 точек на дюйм 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 3840 x 2400 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1000000:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват DCI-P3 100% -
Время отклика 1 мс 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа, Сзади Слева
Мощность зарядки 240 Вт 130 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E) 12 (4P + 8E)
Потоков 20 16
L3-кэш 24 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 105 Вт 45 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 4 нм
FLOPS 15 терафлопс 7 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 96 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 3072 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 96 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
Aero 16 OLED (2023) +114%
15 терафлопс
Aero 14 OLED (2023)
7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 5200 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 1 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм 1.7 мм
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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