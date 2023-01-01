Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 13700H Графика - GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Gigabyte Aero 16 OLED (2023) Видеокарта показывает в среднем на 63-86% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 63-86% больше FPS в играх Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) На 46% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17127 vs 11732 баллов

На 46% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17127 vs 11732 баллов Комплектуется на 25 Вт*ч большей батареей (88 и 63 Вт*ч)

Комплектуется на 25 Вт*ч большей батареей (88 и 63 Вт*ч) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Имеет на 16% более четкий дисплей – 283 против 243 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Gigabyte Aero 14 OLED (2023) Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц Существенно легче – весит на 610 граммов меньше (1.49 и 2.1 кг)

Существенно легче – весит на 610 граммов меньше (1.49 и 2.1 кг) Значительно компактнее – имеет на 24% меньшую площадь корпуса (687 и 903 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.1 кг 1.49 кг Размеры 354 x 255 x 18-22 мм 311 x 220.8 x 17 мм Площадь 903 см2 687 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.2% ~82.8% Боковые рамки 4.7 мм 4.8 мм Цвета Серебристый Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 3840 x 2400 2880 x 1800 Диагональ 16 дюймов 14 дюймов Тип матрицы OLED OLED Частота обновления 60 Гц 90 Гц Плотность пикселей 283 точек на дюйм 243 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 3840 x 2400 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват DCI-P3 100% - Время отклика 1 мс 1 мс Максимальная яркость Aero 16 OLED (2023) 600 нит Aero 14 OLED (2023) 600 нит

Батарея Ёмкость 88 Вт*ч 63 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа, Сзади Слева Мощность зарядки 240 Вт 130 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB TGP 105 Вт 45 Вт Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 4 нм FLOPS 15 терафлопс 7 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 96 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 3072 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 96 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Aero 16 OLED (2023) +114% 15 терафлопс Aero 14 OLED (2023) 7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 5200 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 1 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.7 мм 1.7 мм Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.