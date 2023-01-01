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HP Dragonfly Pro

HP Dragonfly Pro
  • Дата выхода: Январь 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~81%
  • Размеры: 314.7 x 223 x 18.29 мм
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Dragonfly Pro с выбранной конфигурацией
Производительность системы
66
Производительность в играх
47
Экран
41
Автономность
65
Коммуникации
88
Корпус и дизайн
82
Оценка NanoReview
60

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики HP Dragonfly Pro

Корпус

Вес 1.6 кг
Размеры 314.7 x 223 x 18.29 мм
Площадь 702 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81%
Боковые рамки 6.6 мм
Цвета Белый, Черный
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 2
Уровень шума 40.3 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1638:1
Цветовой охват sRGB 100%
Охват Adobe RGB 77.4%
Охват DCI-P3 76.6%
Время отклика 50 мс
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 96 Вт
Вес зарядного устройства 278 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 27 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика Radeon 680M
Техпроцесс 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1503
Geekbench 5 (многоядерный)
9199
Cinebench R23 (одноядерный)
1551
Cinebench R23 (многоядерный)
12790
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 7 нм
Частота GPU 2000 МГц
Boost частота GPU 2400 МГц
FLOPS 3.686 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR5
Скорость памяти 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 768
Блоки текстурирования (TMUs) 48
Блоки операций растеризации (ROPs) 32
Производительность GPU
3.686 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 6400 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.2
Dolby Atmos Нет
Макс. громкость 80.2 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 2560 x 1440
Порты
USB-A Нет
USB Type-C 3x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 3
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Нет
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 12.0 x 8.0 см
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

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