HP Dragonfly Pro
- Дата выхода: Январь 2023 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~81%
- Размеры: 314.7 x 223 x 18.29 мм
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Обзор
Производительность системы
66
Производительность в играх
47
Экран
41
Автономность
65
Коммуникации
88
Корпус и дизайн
82
Оценка NanoReview
60
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики HP Dragonfly Pro
Корпус
|Вес
|1.6 кг
|Размеры
|314.7 x 223 x 18.29 мм
|Площадь
|702 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~81%
|Боковые рамки
|6.6 мм
|Цвета
|Белый, Черный
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|140°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Количество куллеров
|2
|Уровень шума
|40.3 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|162 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|1638:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|Охват Adobe RGB
|77.4%
|Охват DCI-P3
|76.6%
|Время отклика
|50 мс
Максимальная яркость
400 нит
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|96 Вт
|Вес зарядного устройства
|278 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|27 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|Ядер
|8
|Потоков
|16
|L3-кэш
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon 680M
|Техпроцесс
|6 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1503
Geekbench 5 (многоядерный)
9199
Cinebench R23 (одноядерный)
1551
Cinebench R23 (многоядерный)
12790
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|7 нм
|Частота GPU
|2000 МГц
|Boost частота GPU
|2400 МГц
|FLOPS
|3.686 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5
|Скорость памяти
|6.4 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|768
|Блоки текстурирования (TMUs)
|48
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
Производительность GPU
3.686 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|Частота
|6400 МГц
|Тип
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.2
|Dolby Atmos
|Нет
|Макс. громкость
|80.2 дБ
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|2560 x 1440
|USB-A
|Нет
|USB Type-C
|3x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 3
|HDMI
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Нет
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Размер
|12.0 x 8.0 см
|Поверхность
|Стекло
|Windows Precision
|Да