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HP Dragonfly Pro против Dell XPS 15 9530 (2023)

60 из 100
HP Dragonfly Pro
VS
62 из 100
Dell XPS 15 9530 (2023)
HP Dragonfly Pro
Dell XPS 15 9530 (2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1200
Процессор AMD Ryzen 7 7736U
Графика Radeon 680M
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Dragonfly Pro и Dell XPS 15 9530 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Dragonfly Pro
  • Легче – весит на 260 граммов меньше (1.6 и 1.86 кг)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
  • Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (702 и 793 см2)
Причины выбрать Dell XPS 15 9530 (2023)
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 3-х у конкурента)
  • Комплектуется на 21.4 Вт*ч большей батареей (86 и 64.6 Вт*ч)
  • На 10% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14014 vs 12727 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Dragonfly Pro
vs
XPS 15 9530 (2023)

Корпус

Вес 1.6 кг 1.86 кг
Размеры 314.7 x 223 x 18.29 мм 344.72 x 230.14 x 18 мм
Площадь 702 см2 793 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81% ~88.9%
Боковые рамки 6.6 мм 4.4 мм
Цвета Белый, Черный Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 40.3 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 145 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1638:1 1650:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB 77.4% -
Охват DCI-P3 76.6% -
Время отклика 50 мс -
Максимальная яркость
Dragonfly Pro
400 нит
XPS 15 9530 (2023) +25%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 96 Вт 130 Вт
Вес зарядного устройства 278 граммов 505 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 27 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 8 12 (4P + 8E)
Потоков 16 16
L3-кэш 16 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Radeon 680M Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 6 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 6 нм
Частота GPU 2000 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 2400 МГц 1550 МГц
FLOPS 3.686 терафлопс 3.46 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 6.4 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 768 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 48 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
Dragonfly Pro +7%
3.686 терафлопс
XPS 15 9530 (2023)
3.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 6400 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.2
Мощность динамиков - 2x2W, 2x1.5W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 80.2 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 2560 x 1440 1280 x 720
Порты
USB-A Нет Нет
USB Type-C 3x USB 3.2 4x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 3 Thunderbolt 4
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Нет Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.3 мм
Тачпад
Размер 12.0 x 8.0 см 15.0 x 9.0 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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