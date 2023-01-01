Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1280 (Non-Touch) 1920 x 1280 (Touch) 3000 x 2000 1920 x 1200 Процессор - Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1345U Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1365U AMD Ryzen 7 7736U Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Elite Dragonfly G4 Существенно легче – весит на 610 граммов меньше (0.99 и 1.6 кг)

Существенно легче – весит на 610 граммов меньше (0.99 и 1.6 кг) Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (655 и 702 см2) Причины выбрать HP Dragonfly Pro Видеокарта показывает в среднем на 89-121% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 89-121% больше FPS в играх На 83% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12790 vs 6981 баллов

На 83% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12790 vs 6981 баллов Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Сенсорный экран

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.99 кг 1.6 кг Размеры 297.4 x 220.4 x 16.4 мм 314.7 x 223 x 18.29 мм Площадь 655 см2 702 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.6% ~81% Боковые рамки 3.3 мм 6.6 мм Цвета Серебристый Белый, Черный Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума - 40.3 дБ

Дисплей 1920 x 1280 (Non-Touch) 1920 x 1280 (Touch) 3000 x 2000 1920 x 1200 Диагональ 13.5 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 171 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1280 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR - Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности - Нет Тесты экрана Контрастность - 1638:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 77.4% Охват DCI-P3 - 76.6% Время отклика - 50 мс Максимальная яркость Elite Dragonfly G4 400 нит Dragonfly Pro 400 нит

Батарея Ёмкость 68 Вт*ч 64.6 Вт*ч Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 65 / 100 Вт 96 Вт Длина кабеля 1 метр - Вес зарядного устройства 310 граммов 278 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Radeon 680M TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 2000 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 2400 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 3.686 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Скорость памяти 6.4 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 640 768 Блоки текстурирования (TMUs) 40 48 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32 Производительность GPU Elite Dragonfly G4 1.41 терафлопс Dragonfly Pro +161% 3.686 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 6400 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.2 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 80.2 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Инфракрасный датчик Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 2560 x 1440 2560 x 1440 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Нет Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 12.0 x 8.0 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.