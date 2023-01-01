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HP Elite Dragonfly G4 против Dragonfly Pro

56 из 100
HP Elite Dragonfly G4
VS
59 из 100
HP Dragonfly Pro
HP Elite Dragonfly G4
HP Dragonfly Pro
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Экран
1920 x 1200
Процессор
AMD Ryzen 7 7736U
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Elite Dragonfly G4 и Dragonfly Pro от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Elite Dragonfly G4
  • Существенно легче – весит на 610 граммов меньше (0.99 и 1.6 кг)
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (655 и 702 см2)
Причины выбрать HP Dragonfly Pro
  • Видеокарта показывает в среднем на 89-121% больше FPS в играх
  • На 83% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12790 vs 6981 баллов
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Сенсорный экран

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Elite Dragonfly G4
vs
Dragonfly Pro

Корпус

Вес 0.99 кг 1.6 кг
Размеры 297.4 x 220.4 x 16.4 мм 314.7 x 223 x 18.29 мм
Площадь 655 см2 702 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.6% ~81%
Боковые рамки 3.3 мм 6.6 мм
Цвета Серебристый Белый, Черный
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума - 40.3 дБ

Дисплей

Диагональ 13.5 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 171 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1280 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Датчик освещенности - Нет
Тесты экрана
Контрастность - 1638:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 77.4%
Охват DCI-P3 - 76.6%
Время отклика - 50 мс
Максимальная яркость
Elite Dragonfly G4
400 нит
Dragonfly Pro
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 65 / 100 Вт 96 Вт
Длина кабеля 1 метр -
Вес зарядного устройства 310 граммов 278 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 10 (2P + 8E) 8
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Radeon 680M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 2400 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 3.686 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Скорость памяти 6.4 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 768
Блоки текстурирования (TMUs) 40 48
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32
Производительность GPU
Elite Dragonfly G4
1.41 терафлопс
Dragonfly Pro +161%
3.686 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 6400 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.2
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 80.2 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Инфракрасный датчик Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 2560 x 1440 2560 x 1440
Порты
USB-A Нет Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Нет
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 12.0 x 8.0 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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