HP ENVY x360 15 (Ryzen)
- Дата выхода: Март 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~82%
- Размеры: 358.9 x 228 x 18.2 мм
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Обзор
Производительность системы
73
Производительность в играх
50
Экран
41
Автономность
64
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
81
Оценка NanoReview
56
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики HP ENVY x360 15 (Ryzen)
Корпус
|Вес
|1.86 кг
|Ширина
|358.9 мм
|Высота
|228 мм
|Толщина
|18.2 мм
|Площадь
|818 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82%
|Боковые рамки
|6.8 мм
|Цвета
|Черный
|Трансформер
|Да
|Угол открытия экрана
|360°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|1
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Сенсорный ввод
|Да
|Покрытие
|Глянцевый
Максимальная яркость
400 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Мощность зарядки
|65 Вт
Звук
|Формат звука
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Windows Precision
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4 ГГц
|Ядер
|6
|Потоков
|12
|L3-кэш
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Техпроцесс
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1098
Geekbench 5 (многоядерный)
5117
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|7 нм
|Частота GPU
|0 МГц
|Boost частота GPU
|1600 МГц
|Объем видеопамяти
|0 ГБ
|Тип памяти
|System Shared
|Частота памяти
|0 МГц (Effective - 0 МГц)
|Шейдерных блоков
|448
|Поддержка DirectX
|12.1
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Всего слотов
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да