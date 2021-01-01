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HP ENVY x360 15 (Ryzen)

HP ENVY x360 15 (Ryzen)
  • Дата выхода: Март 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~82%
  • Размеры: 358.9 x 228 x 18.2 мм
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Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей ENVY x360 15 (Ryzen) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
73
Производительность в играх
50
Экран
41
Автономность
64
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
81
Оценка NanoReview
56

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики HP ENVY x360 15 (Ryzen)

Корпус

Вес 1.86 кг
Ширина 358.9 мм
Высота 228 мм
Толщина 18.2 мм
Площадь 818 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82%
Боковые рамки 6.8 мм
Цвета Черный
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Справа
Мощность зарядки 65 Вт

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1098
Geekbench 5 (многоядерный)
5117

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 7 нм
Частота GPU 0 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц
Объем видеопамяти 0 ГБ
Тип памяти System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 448
Поддержка DirectX 12.1

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. HP ENVY x360 15 (Ryzen) против Dell XPS 15 9500
2. HP ENVY x360 15 (Ryzen) против Microsoft Surface Laptop 3 15
3. HP ENVY x360 15 (Ryzen) против HP Spectre x360 14 (2021)

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