Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1080 3840 x 2160 Процессор - AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U Intel Core i7 1260P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP ENVY x360 15 (Ryzen) Существенно легче – весит на 630 граммов меньше (1.86 и 2.49 кг)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (818 и 1032 см 2 )

) На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит Причины выбрать HP ENVY 17 (2022) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 29-40% больше FPS в играх

На 29% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8956 vs 6922 баллов

Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (55 и 51 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.86 кг 2.49 кг Размеры 358.9 x 228 x 18.2 мм 398.27 x 259.08 x 19.55 мм Площадь 818 см2 1032 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82% ~80% Боковые рамки 6.8 мм 7.6 мм Цвета Черный Серебристый Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 - Уровень шума 36 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 3840 x 2160 Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1405:1 - Цветовой охват sRGB 99.6% - Охват Adobe RGB 70% - Охват DCI-P3 69% - Максимальная яркость ENVY x360 15 (Ryzen) +33% 400 нит ENVY 17 (2022) 300 нит

Батарея Ёмкость 51 Вт*ч 55 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Справа Мощность зарядки 65 Вт 90 Вт Вес зарядного устройства 277 граммов -

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) TGP 10-45 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1600 МГц - FLOPS 1.108 терафлопс 1.69 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 DDR4 Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 448 768 Блоки текстурирования (TMUs) 28 48 Блоки операций растеризации (ROPs) 7 24 Производительность GPU ENVY x360 15 (Ryzen) 1.108 терафлопс ENVY 17 (2022) +53% 1.69 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 74.7 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 12.5 x 8.0 см - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.