Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 2560 x 1600 (Non-Touch) 2560 x 1600 (Touch) Процессор - AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Графика Radeon RX Vega 7 - Intel Arc 3 A370M GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP ENVY x360 15 (Ryzen) Существенно легче – весит на 460 граммов меньше (1.86 и 2.32 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Сенсорный экран

Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (818 и 900 см2) Причины выбрать HP ENVY 16 (2022) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 117-159% больше FPS в играх

На 114% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14780 vs 6922 баллов

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 32 Вт*ч большей батареей (83 и 51 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Имеет на 33% более четкий дисплей – 188 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.86 кг 2.32 кг Размеры 358.9 x 228 x 18.2 мм 357.37 x 251.7 x 19.8 мм Площадь 818 см2 900 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82% ~83.5% Боковые рамки 6.8 мм 5.3 мм Цвета Черный Серебристый Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума 36 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1600 (Non-Touch) 2560 x 1600 (Touch) Диагональ 15.6 дюймов 16.1 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 188 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR - Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1405:1 - Цветовой охват sRGB 99.6% - Охват Adobe RGB 70% - Охват DCI-P3 69% - Максимальная яркость ENVY x360 15 (Ryzen) 400 нит ENVY 16 (2022) 400 нит

Батарея Ёмкость 51 Вт*ч 83 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Справа Мощность зарядки 65 Вт 150 Вт Вес зарядного устройства 277 граммов -

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 Intel Arc 3 A370M GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP 10-45 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 7 нм 6 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1600 МГц 1550 МГц FLOPS 1.108 терафлопс 3.46 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 448 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 28 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 7 32 Производительность GPU ENVY x360 15 (Ryzen) 1.108 терафлопс ENVY 16 (2022) +212% 3.46 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.2 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 74.7 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 12.5 x 8.0 см - Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.