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HP Laptop 14

HP Laptop 14
  • Дата выхода: Январь 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~77.7%
  • Размеры: 323.6 x 214.9 x 17.8-32.5 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Laptop 14 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
29
Производительность в играх
20
Экран
18
Автономность
60
Коммуникации
71
Корпус и дизайн
87
Оценка NanoReview
38

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики HP Laptop 14

Корпус

Вес 1.4 кг
Размеры 323.6 x 214.9 x 17.8-32.5 мм
Площадь 695 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.7%
Боковые рамки 6.9 мм
Цвета Белый, Черный, Серебристый, Золотистый, Синий
Материал Пластик
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы TN LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет
Технология синхронизации No
Сенсорный ввод Да
Покрытие Матовый
Датчик освещенности Нет
Максимальная яркость
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Нет
Расположение разъема для зарядки Справа
Мощность зарядки 45 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0 ГГц
Ядер 4 (0P + 4E)
Потоков 4
L3-кэш 6 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32 EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
844
Geekbench 5 (многоядерный)
2248
Cinebench R23 (одноядерный)
717
Cinebench R23 (многоядерный)
2398
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 45 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц
FLOPS 0.74 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 256
Блоки текстурирования (TMUs) 16
Блоки операций растеризации (ROPs) 8
Производительность GPU
0.74 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.3
Сканер отпечатков пальцев Нет
Инфракрасный датчик Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Опционально
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Apple Macbook Air (M1, 2020) против HP Laptop 14
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