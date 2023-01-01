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Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 против HP Laptop 14

54 из 100
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5
VS
38 из 100
HP Laptop 14
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5
HP Laptop 14
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея
41 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 и HP Laptop 14 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad E14 Gen 5
  • Видеокарта показывает в среднем на 146-199% больше FPS в играх
  • На 157% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6173 vs 2398 баллов
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (47 и 41 Вт*ч)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Имеет на 45% более четкий дисплей – 162 против 112 точек на дюйм (PPI)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать HP Laptop 14
  • Сенсорный экран

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad E14 Gen 5
vs
Laptop 14

Корпус

Вес 1.41 кг 1.4 кг
Размеры 313 x 219.3 x 17.99 мм 323.6 x 214.9 x 17.8-32.5 мм
Площадь 686 см2 695 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.8% ~77.7%
Боковые рамки 5.8 мм 6.9 мм
Цвета Черный, Серый Белый, Черный, Серебристый, Золотистый, Синий
Материал Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
Пластик
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Площадь экрана
ThinkPad E14 Gen 5
14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2
Laptop 14
14″ (16:9 ratio) = 83.8 in2
~5% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 800:1 -
Максимальная яркость
ThinkPad E14 Gen 5 +20%
300 нит
Laptop 14
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства 298 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц 0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц -
Ядер 6 (2P + 4E) 4 (0P + 4E)
Потоков 8 4
L3-кэш 10 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Intel UHD Graphics (32 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
ThinkPad E14 Gen 5 +175%
6187
Laptop 14
2248
Cinebench R23 (одноядерный)
ThinkPad E14 Gen 5 +132%
1660
Laptop 14
717
Cinebench R23 (многоядерный)
ThinkPad E14 Gen 5 +157%
6173
Laptop 14
2398
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Видеокарта

Модель GPU
TGP - 45 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU 1065 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1320 МГц 1400 МГц
FLOPS 2.703 терафлопс 0.74 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 256
Блоки текстурирования (TMUs) 32 16
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 8
Производительность GPU
ThinkPad E14 Gen 5 +265%
2.703 терафлопс
Laptop 14
0.74 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
Макс. количество памяти 48 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Synaptic CX11880 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет
Инфракрасный датчик Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Опционально Опционально
Тачпад
Размер 11.5 x 5.6 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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