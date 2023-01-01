HP Laptop 15
- Дата выхода: Январь 2023 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~79%
- Размеры: 359.8 x 236 x 18.6 мм
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Обзор
Производительность системы
26
Производительность в играх
15
Экран
15
Автономность
60
Коммуникации
71
Корпус и дизайн
82
Оценка NanoReview
35
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики HP Laptop 15
Корпус
|Вес
|1.59 кг
|Размеры
|359.8 x 236 x 18.6 мм
|Площадь
|849 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79%
|Боковые рамки
|7.2 мм
|Цвета
|Белый, Черный, Серебристый, Золотистый, Синий, Розовое золото
|Материал
|Пластик
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Количество куллеров
|1
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|100 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1366 x 768 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Датчик освещенности
|Нет
Максимальная яркость
250 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Мощность зарядки
|45 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0 ГГц
|Ядер
|4 (0P + 4E)
|Потоков
|4
|L3-кэш
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (24 EU)
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
710
Geekbench 5 (многоядерный)
2086
Cinebench R23 (одноядерный)
601
Cinebench R23 (многоядерный)
2178
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|10 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|FLOPS
|0.3 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|256
|Блоки текстурирования (TMUs)
|16
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|8
Производительность GPU
0.3 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Опционально
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да