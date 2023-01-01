Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1080 Процессор - Intel Processor N100 Intel Processor N200 Intel Core i3 N305 Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U AMD Ryzen 3 7320U AMD Ryzen 5 7520U AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 7 7730U - Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 12GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Laptop 15 Легче – весит на 210 граммов меньше (1.59 и 1.8 кг)

Легче – весит на 210 граммов меньше (1.59 и 1.8 кг) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-58) Видеокарта показывает в среднем на 204-278% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 204-278% больше FPS в играх На 244% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7489 vs 2178 баллов

На 244% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7489 vs 2178 баллов Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (50 и 41 Вт*ч)

Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (50 и 41 Вт*ч) Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.59 кг 1.8 кг Размеры 359.8 x 236 x 18.6 мм 362.9 x 237.5 x 17.9 мм Площадь 849 см2 862 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79% ~77.9% Боковые рамки 7.2 мм 8.8 мм Цвета Белый, Черный, Серебристый, Золотистый, Синий, Розовое золото Серый Материал Пластик Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 2

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 100 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Максимальная яркость Laptop 15 250 нит Aspire 5 (A515-58) 250 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 50 Вт*ч Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 45 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 264 грамма

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics (Jasper Lake 24 EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 10 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU - 300 МГц Boost частота GPU - 1100 МГц FLOPS 0.3 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR5 Скорость памяти 3.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 256 640 Блоки текстурирования (TMUs) 16 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 8 20 Производительность GPU Laptop 15 0.3 терафлопс Aspire 5 (A515-58) +370% 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 12GB 16GB 8GB 16GB Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 6400 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.3 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Опционально Да Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.