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Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (14", 2023)

Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (14
  • Дата выхода: Август 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~74.7%
  • Размеры: 327.49 x 249.12 x 17.9-20.79 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Legion Slim 5 Gen 8 (14", 2023) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
70
Производительность в играх
40
Экран
76
Автономность
58
Коммуникации
77
Корпус и дизайн
75
Оценка NanoReview
59

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (14", 2023)

Корпус

Вес 1.75 кг
Размеры 327.49 x 249.12 x 17.9-20.79 мм
Площадь 816 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.7%
Боковые рамки 7.6 мм
Цвета Серый
Материал Алюминий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 14.5 дюймов
Тип матрицы OLED
Частота обновления 120 Гц
Плотность пикселей 234 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Технология синхронизации FreeSync
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Датчик освещенности Нет
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1
Охват DCI-P3 100%
Время отклика 1 мс
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 170 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 4.3 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика Radeon 760M
Техпроцесс 4 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1925
Geekbench 5 (многоядерный)
9194
Cinebench R23 (одноядерный)
1695
Cinebench R23 (многоядерный)
12861
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт
Nvidia Optimus MUX
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1530 МГц
Boost частота GPU 1740 МГц
FLOPS 7.12 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40
Производительность GPU
7.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 6400 МГц
Тип LPDDR5X
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Инфракрасный датчик Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.5 мм
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

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