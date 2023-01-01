Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 2880 x 1800 Батарея - 60 Вт*ч 80 Вт*ч 73.6 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 7640HS AMD Ryzen 7 7840HS - AMD Ryzen 5 7640HS AMD Ryzen 7 7840HS AMD Ryzen 9 7940HS Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 8GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (16", 2023) Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц

Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (14", 2023) Существенно легче – весит на 550 граммов меньше (1.75 и 2.3 кг)

Существенно легче – весит на 550 граммов меньше (1.75 и 2.3 кг) Комплектуется на 13.6 Вт*ч большей батареей (73.6 и 60 Вт*ч)

Комплектуется на 13.6 Вт*ч большей батареей (73.6 и 60 Вт*ч) Имеет на 65% более четкий дисплей – 234 против 142 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 65% более четкий дисплей – 234 против 142 точек на дюйм (PPI) На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (816 и 936 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.3 кг 1.75 кг Размеры 359.7 x 260.3 x 19.9-25.2 мм 327.49 x 249.12 x 17.9-20.79 мм Площадь 936 см2 816 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.3% ~74.7% Боковые рамки 7.5 мм 7.6 мм Цвета Серый Серый Материал Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2 Скорость куллера 5000 об/мин - Уровень шума 53.9 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 2880 x 1800 Диагональ 16 дюймов 14.5 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 144 Гц 120 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 234 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Технология синхронизации G-Sync FreeSync Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Площадь экрана Legion Slim 5 Gen 8 (16", 2023) 16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2 Legion Slim 5 Gen 8 (14", 2023) 14.5″ (16:10 ratio) = 94.5 in2 ~ 21% more screen space Тесты экрана Контрастность 1000:1 1000000:1 Охват DCI-P3 - 100% Время отклика - 1 мс Максимальная яркость Legion Slim 5 Gen 8 (16", 2023) 300 нит Legion Slim 5 Gen 8 (14", 2023) +33% 400 нит

Батарея Ёмкость 60 Вт*ч 80 Вт*ч 73.6 Вт*ч Время полной зарядки 1:25 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Сзади Сзади Мощность зарядки 170 / 230 Вт 170 Вт Вес зарядного устройства 906 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 8GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB TGP 95 Вт 95 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1530 МГц 1530 МГц Boost частота GPU 1740 МГц 1740 МГц FLOPS 7.12 терафлопс 7.12 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 40 Производительность GPU Legion Slim 5 Gen 8 (16", 2023) 7.12 терафлопс Legion Slim 5 Gen 8 (14", 2023) 7.12 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 5600 МГц 6400 МГц Тип DDR5 LPDDR5X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3287 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость ~81.3 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см 12.0 x 7.5 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.