Главная > Сравнение ноутбуков > Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD): характеристики и тесты

Lenovo Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD)

Lenovo Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD)
  • Дата выхода: Май 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~81.1%
  • Размеры: 357.7 x 256 x 16.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Батарея:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
68
Производительность в играх
73
Экран
53
Автономность
62
Коммуникации
77
Корпус и дизайн
80
Оценка NanoReview
63

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD)

Корпус

Вес 2.05 кг
Размеры 357.7 x 256 x 16.9 мм
Площадь 916 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.1%
Боковые рамки 6.5 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 165 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
350 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 135 / 170 / 230 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 660M
Техпроцесс 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1498
Geekbench 5 (многоядерный)
8168

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 7 нм
Частота GPU 1800 МГц
Boost частота GPU 1975 МГц
FLOPS 13.2 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 128
Блоки операций растеризации (ROPs) 64
Производительность GPU
13.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 1
Макс. количество памяти 24 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) против Legion Slim 7 15" (2021, AMD)
2. Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) против MacBook Pro 16 (2021)
3. Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) против ROG Zephyrus G15 GA503 (2022)
4. Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) против ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
5. Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) против Legion 5i 15" Gen 7
6. Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) против XPS 15 9520 (2022)
7. Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) против Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)
8. Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) против Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel)
9. Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) против Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD)

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры