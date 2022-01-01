Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (Mini LED) - 1920 x 1200 2560 x 1600 Батарея - 71 Вт*ч 99.9 Вт*ч 76 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 6600H AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX - AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 7 6800HS AMD Ryzen 9 6900HS Графика Radeon RX 6800S 8GB - Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB - 8GB 16GB 24GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 9-12% больше FPS в играх

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Возможность апгрейда оперативной памяти (до 24 ГБ) и SSD Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.65 и 2.05 кг)

Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (76 и 71 Вт*ч)

Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (708 и 916 см 2 )

) На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.05 кг 1.65 кг Размеры 357.7 x 256 x 16.9 мм 312 x 227 x 18.5-19.5 мм Площадь 916 см2 708 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.1% ~80.2% Боковые рамки 6.5 мм 5.3 мм Цвета Серий Белый, Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 45 дБ

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (Mini LED) 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 16 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 144 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR - Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1041:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.8% Охват Adobe RGB - 86.3% Охват DCI-P3 - 98.5% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) 350 нит ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +14% 400 нит

Батарея Ёмкость 71 Вт*ч 99.9 Вт*ч 76 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 135 / 170 / 230 Вт 100 / 240 Вт Вес зарядного устройства - 730 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon RX 6800S 8GB Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB TGP - 100 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 7 нм 7 нм Частота GPU 1800 МГц 1700 МГц Boost частота GPU 1975 МГц 2000 МГц FLOPS 13.2 терафлопс 11.4 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~14 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 1792 Блоки текстурирования (TMUs) 128 112 Блоки операций растеризации (ROPs) 64 64 Производительность GPU Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) +16% 13.2 терафлопс ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) 11.4 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 8GB 16GB 24GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - Макс. количество памяти 24 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC285 Формат звука 2.0 4.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 80 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 13.0 x 7.6 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.