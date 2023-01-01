Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 3200 x 2000 - 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 2560 x 1600 (Mini LED) 3200 x 2000 Батарея 99.9 Вт*ч - 71 Вт*ч 99.9 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H - AMD Ryzen 5 6600H AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX AMD Ryzen 7 7840HS Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB - Radeon RX 6800S 8GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 12GB 16GB 24GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion Slim 7i Gen 8 (2023) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Комплектуется на 28.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 71 Вт*ч)

Комплектуется на 28.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 71 Вт*ч) На 34% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13931 vs 10413 баллов

На 34% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13931 vs 10413 баллов Имеет на 33% более четкий дисплей – 189 против 142 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Lenovo Legion Slim 7 Gen 8 (2023, AMD) Видеокарта показывает в среднем на 28-38% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 28-38% больше FPS в играх На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2 кг 2 кг Размеры 357.7 x 259.3 x 17.6-19.9 мм 357.7 x 259.3 x 17.6-19.9 мм Площадь 928 см2 928 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80% ~80% Боковые рамки 6.5 мм 6.5 мм Цвета Белый, Серый Белый, Серый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 54.4 дБ 51.3 дБ

Дисплей 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 3200 x 2000 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 2560 x 1600 (Mini LED) 3200 x 2000 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 165 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Технология синхронизации G-Sync FreeSync Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Тесты экрана Контрастность 1200:1 1200:1 Цветовой охват sRGB 100% 99% Время отклика 5 мс - Максимальная яркость Legion Slim 7i Gen 8 (2023) 300 нит Legion Slim 7 Gen 8 (2023, AMD) +17% 350 нит

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 71 Вт*ч 99.9 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Сзади Сзади Мощность зарядки 230 / 330 Вт 135 / 170 / 230 Вт Вес зарядного устройства 835 / 1080 граммов 836 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Radeon RX 6800S 8GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB TGP 115 Вт 100 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 7 нм Частота GPU - 1800 МГц Boost частота GPU - 1975 МГц FLOPS 8.8 терафлопс 13.2 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 96 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 80 128 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 64 Производительность GPU Legion Slim 7i Gen 8 (2023) 8.8 терафлопс Legion Slim 7 Gen 8 (2023, AMD) +50% 13.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 12GB 16GB 24GB 32GB Планки 1x16 ГБ 1x8 ГБ Частота 5200 МГц 5600 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3306 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость ~84.8 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см 12.0 x 7.5 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.