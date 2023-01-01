Главная > Сравнение ноутбуков > LOQ 16IRH8: характеристики и тесты

Lenovo LOQ 16IRH8

Lenovo LOQ 16IRH8
  • Дата выхода: Март 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~74.4%
  • Размеры: 359.6 x 277.59 x 21-25.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Батарея:
Процессор:
Графика:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей LOQ 16IRH8 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
75
Производительность в играх
64
Экран
53
Автономность
57
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
60
Оценка NanoReview
61

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo LOQ 16IRH8

Корпус

Вес 2.6 кг
Размеры 359.6 x 277.59 x 21-25.9 мм
Площадь 998 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.4%
Боковые рамки 7.5 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 144 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1
Максимальная яркость
350 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Сзади
Мощность зарядки 135 / 170 / 230 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц
Ядер 8 (4P + 4E)
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (48EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1774
Geekbench 5 (многоядерный)
11477
Cinebench R23 (одноядерный)
1818
Cinebench R23 (многоядерный)
13665
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт
Nvidia Optimus MUX
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1530 МГц
Boost частота GPU 1740 МГц
FLOPS 7.12 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40
Производительность GPU
7.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.5 мм
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo LOQ 16IRH8 против LOQ 15IRH8
2. Lenovo LOQ 16IRH8 против Legion Slim 5i Gen 8 (2023)
3. Lenovo LOQ 16IRH8 против Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023)
4. Lenovo LOQ 16IRH8 против Asus ROG Strix G16
5. Lenovo LOQ 16IRH8 против MSI Stealth 16 Studio
6. Lenovo LOQ 16IRH8 против MSI Vector GP68 (2023)
7. Lenovo LOQ 16IRH8 против Dell G15 5530 (2023)
8. Lenovo LOQ 16IRH8 против Dell Alienware m16
Сравнить другие ноутбуки (620+)

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры