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Lenovo LOQ 16IRH8 против Acer Nitro V 15 (ANV15-51)

55 из 100
Lenovo LOQ 16IRH8
VS
53 из 100
Acer Nitro V 15 (ANV15-51)
Lenovo LOQ 16IRH8
Acer Nitro V 15 (ANV15-51)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
1920 x 1080
Батарея
56 Вт*ч
Процессор
Графика
GeForce RTX 4050 Mobile 6GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo LOQ 16IRH8 и Acer Nitro V 15 (ANV15-51) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo LOQ 16IRH8
  • На 7% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13665 vs 12811 баллов
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (60 и 56 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит
Причины выбрать Acer Nitro V 15 (ANV15-51)
  • Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (2.1 и 2.6 кг)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх
  • Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (869 и 998 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
LOQ 16IRH8
vs
Nitro V 15 (ANV15-51)

Корпус

Вес 2.6 кг 2.1 кг
Размеры 359.6 x 277.59 x 21-25.9 мм 362.3 x 239.8 x 23.5 мм
Площадь 998 см2 869 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.4% ~77.2%
Боковые рамки 7.5 мм 8.5 мм
Цвета Серый Черный
Материал Пластик Пластик
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 57 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации G-Sync -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Площадь экрана
LOQ 16IRH8
16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2
Nitro V 15 (ANV15-51)
15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2
~10% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 -
Цветовой охват sRGB 53% -
Время отклика 17 мс -
Максимальная яркость
LOQ 16IRH8 +17%
350 нит
Nitro V 15 (ANV15-51)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Сзади Слева
Мощность зарядки 135 / 170 / 230 Вт 135 Вт
Вес зарядного устройства 858 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 8 (4P + 4E) 8 (4P + 4E)
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (48EU) Intel UHD Graphics (48EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 75 Вт
Nvidia Optimus MUX Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 4 нм
Частота GPU 1530 МГц -
Boost частота GPU 1740 МГц -
FLOPS 7.12 терафлопс 7.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 96 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 64 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32
Производительность GPU
LOQ 16IRH8
7.12 терафлопс
Nitro V 15 (ANV15-51) +10%
7.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 5200 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость ~80 дБ -
Микрофонов 2 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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