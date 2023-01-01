Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 1920 x 1080 Батарея - 60 Вт*ч 80 Вт*ч 56 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 13420H Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13620H Intel Core i7 13700H - Intel Core i5 13420H Intel Core i7 13620H Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo LOQ 16IRH8 На 7% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13665 vs 12811 баллов

На 7% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13665 vs 12811 баллов Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (60 и 56 Вт*ч)

Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (60 и 56 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит Причины выбрать Acer Nitro V 15 (ANV15-51) Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (2.1 и 2.6 кг)

Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (2.1 и 2.6 кг) Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (869 и 998 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.6 кг 2.1 кг Размеры 359.6 x 277.59 x 21-25.9 мм 362.3 x 239.8 x 23.5 мм Площадь 998 см2 869 см2 Соотношение экрана к корпусу ~74.4% ~77.2% Боковые рамки 7.5 мм 8.5 мм Цвета Серый Черный Материал Пластик Пластик Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 57 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 1920 x 1080 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 144 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации G-Sync - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Площадь экрана LOQ 16IRH8 16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2 Nitro V 15 (ANV15-51) 15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2 ~ 10% more screen space Тесты экрана Контрастность 1200:1 - Цветовой охват sRGB 53% - Время отклика 17 мс - Максимальная яркость LOQ 16IRH8 +17% 350 нит Nitro V 15 (ANV15-51) 300 нит

Батарея Ёмкость 60 Вт*ч 80 Вт*ч 56 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Сзади Слева Мощность зарядки 135 / 170 / 230 Вт 135 Вт Вес зарядного устройства 858 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB TGP 95 Вт 75 Вт Nvidia Optimus MUX Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 4 нм Частота GPU 1530 МГц - Boost частота GPU 1740 МГц - FLOPS 7.12 терафлопс 7.8 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 96 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 64 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32 Производительность GPU LOQ 16IRH8 7.12 терафлопс Nitro V 15 (ANV15-51) +10% 7.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 5200 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость ~80 дБ - Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.