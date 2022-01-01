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Microsoft Surface Laptop Go 2

Microsoft Surface Laptop Go 2
  • Дата выхода: Июнь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~79.8%
  • Размеры: 278.2 x 206.2 x 15.7 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Surface Laptop Go 2 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
49
Производительность в играх
32
Экран
36
Автономность
56
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
96
Оценка NanoReview
47

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Microsoft Surface Laptop Go 2

Корпус

Вес 1.24 кг
Размеры 278.2 x 206.2 x 15.7 мм
Площадь 574 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.8%
Боковые рамки 8 мм
Цвета Серебристый, Синий, Зеленый, Желтый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 12.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 149 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2
Разрешение 1536 x 1024 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый (антиблик)
Максимальная яркость
330 нит

Батарея

Ёмкость
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Нет
Расположение разъема для зарядки Справа
Мощность зарядки 39 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1288
Geekbench 5 (многоядерный)
4310
Cinebench R23 (одноядерный)
1306
Cinebench R23 (многоядерный)
4878

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x2 ГБ
Частота 4266 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

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