Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Память (ОЗУ) - 4GB 8GB - 8GB 16GB Накопитель - 128GB 256GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Go 2 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Сенсорный экран

Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (574 и 646 см2) Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 46-63% больше FPS в играх

На 59% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7740 vs 4878 баллов

Комплектуется на 8.9 Вт*ч большей батареей (49.9 и 41 Вт*ч)

Имеет на 52% более четкий дисплей – 227 против 149 точек на дюйм (PPI)

На 21% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 330 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.24 кг 1.29 кг Размеры 278.2 x 206.2 x 15.7 мм 304.1 x 212.4 x 16.1 мм Площадь 574 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~79.4% Боковые рамки 8 мм 8.8 мм Цвета Серебристый, Синий, Зеленый, Желтый Серебристый, Золотистый, Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 1 -

Дисплей 1536 x 1024 2560 x 1600 Диагональ 12.4 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 149 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 1536 x 1024 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 1069:1 Цветовой охват sRGB - 99.8% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Surface Laptop Go 2 330 нит Macbook Air (M1, 2020) +21% 400 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 49.9 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки - 2:23 ч. Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 39 Вт 30 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства - 172 грамма

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Apple M1 GPU (8-core) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 5 нм Частота GPU 300 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1278 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 2.6 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 640 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 40 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32 Производительность GPU Surface Laptop Go 2 1.41 терафлопс Macbook Air (M1, 2020) +84% 2.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 8GB 16GB Планки 2x2 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 4266 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина - Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 79.6 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.1 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка - Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер - 12.1 x 8.1 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.