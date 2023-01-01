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Microsoft Surface Laptop Studio 2

Microsoft Surface Laptop Studio 2
  • Дата выхода: Сентябрь 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~83.1%
  • Размеры: 323 x 230 x 22 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Surface Laptop Studio 2 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
82
Производительность в играх
46
Экран
65
Автономность
55
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
77
Оценка NanoReview
63

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Microsoft Surface Laptop Studio 2

Корпус

Вес 1.98 кг
Размеры 323 x 230 x 22 мм
Площадь 743 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.1%
Боковые рамки 9.3 мм
Цвета Серебристый
Материал Алюминий
Трансформер Да
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Да
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 14.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 120 Гц
Плотность пикселей 200 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2
Разрешение 2400 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый (антиблик)
Датчик освещенности Да
Тесты экрана
Контрастность 1500:1
Максимальная яркость
600 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 102 / 120 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E)
Потоков 20
L3-кэш 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
2390
Geekbench 6 (многоядерный)
13471
Cinebench R23 (одноядерный)
1914
Cinebench R23 (многоядерный)
18533
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 80 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 4 нм
FLOPS 7.9 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 96 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 32
Производительность GPU
7.9 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 7500 МГц
Тип LPDDR5X
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.2
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.3
Сканер отпечатков пальцев Нет
Инфракрасный датчик Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.1
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

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