Microsoft Surface Laptop Studio 2
- Дата выхода: Сентябрь 2023 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~83.1%
- Размеры: 323 x 230 x 22 мм
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Обзор
Производительность системы
82
Производительность в играх
46
Экран
65
Автономность
55
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
77
Оценка NanoReview
63
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Microsoft Surface Laptop Studio 2
Корпус
|Вес
|1.98 кг
|Размеры
|323 x 230 x 22 мм
|Площадь
|743 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.1%
|Боковые рамки
|9.3 мм
|Цвета
|Серебристый
|Материал
|Алюминий
|Трансформер
|Да
|Угол открытия экрана
|180°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Жидкий металл
|Нет
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|14.4 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|Плотность пикселей
|200 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|Разрешение
|2400 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Да
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Датчик освещенности
|Да
|Контрастность
|1500:1
Максимальная яркость
600 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|102 / 120 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|Ядер
|14 (6P + 8E)
|Потоков
|20
|L3-кэш
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
2390
Geekbench 6 (многоядерный)
13471
Cinebench R23 (одноядерный)
1914
Cinebench R23 (многоядерный)
18533
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|80 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|4 нм
|FLOPS
|7.9 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|96 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2560
|Блоки текстурирования (TMUs)
|80
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
Производительность GPU
7.9 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|Частота
|7500 МГц
|Тип
|LPDDR5X
|Возможность замены
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.2
|Dolby Atmos
|Да
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Bluetooth
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Инфракрасный датчик
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|USB-A
|1x USB 3.1
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Поверхность
|Стекло
|Windows Precision
|Да