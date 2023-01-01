Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2400 x 1600 - 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB RTX A2000 Mobile 8GB - GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 24GB 32GB 40GB 48GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Studio 2 Сенсорный экран

Сенсорный экран На 9% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 550 нит Причины выбрать Asus Zenbook Pro 14 OLED (UX6404) Существенно легче – весит на 380 граммов меньше (1.6 и 1.98 кг)

Существенно легче – весит на 380 граммов меньше (1.6 и 1.98 кг) Видеокарта показывает в среднем на 45-61% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 45-61% больше FPS в играх Комплектуется на 18 Вт*ч большей батареей (76 и 58 Вт*ч)

Комплектуется на 18 Вт*ч большей батареей (76 и 58 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD Имеет на 17% более четкий дисплей – 234 против 200 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.98 кг 1.6 кг Размеры 323 x 230 x 22 мм 321.8 x 223.3 x 17.9 мм Площадь 743 см2 719 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.1% ~84.8% Боковые рамки 9.3 мм 4.8 мм Цвета Серебристый Черный Материал Алюминий Алюминий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 180° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 48.8 дБ

Дисплей 2400 x 1600 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) Диагональ 14.4 дюймов 14.5 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 120 Гц 120 Гц Плотность пикселей 200 точек на дюйм 234 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2400 x 1600 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Технология синхронизации - G-Sync Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый Датчик освещенности Да Нет Тесты экрана Контрастность 1500:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват DCI-P3 - 100% Время отклика - 1 мс Максимальная яркость Surface Laptop Studio 2 +9% 600 нит Zenbook Pro 14 OLED (UX6404) 550 нит

Батарея Ёмкость 58 Вт*ч 76 Вт*ч Время полной зарядки - 1:45 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 102 / 120 Вт 200 Вт Вес зарядного устройства - 556 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB RTX A2000 Mobile 8GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB TGP 80 Вт 90 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 4 нм FLOPS 7.9 терафлопс 14.3 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 96 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 3072 Блоки текстурирования (TMUs) 80 96 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Surface Laptop Studio 2 7.9 терафлопс Zenbook Pro 14 OLED (UX6404) +81% 14.3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 24GB 32GB 40GB 48GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 7500 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5X DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 Макс. количество памяти - 48 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.0 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - ~78.9 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Инфракрасный датчик Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.1 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.