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Microsoft Surface Laptop Studio 2 против Asus Zenbook Pro 14 OLED (UX6404)

63 из 100
Microsoft Surface Laptop Studio 2
VS
72 из 100
Asus Zenbook Pro 14 OLED (UX6404)
Microsoft Surface Laptop Studio 2
Asus Zenbook Pro 14 OLED (UX6404)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2400 x 1600
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop Studio 2 и Asus Zenbook Pro 14 OLED (UX6404) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Studio 2
  • Сенсорный экран
  • На 9% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 550 нит
Причины выбрать Asus Zenbook Pro 14 OLED (UX6404)
  • Существенно легче – весит на 380 граммов меньше (1.6 и 1.98 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 45-61% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 18 Вт*ч большей батареей (76 и 58 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD
  • Имеет на 17% более четкий дисплей – 234 против 200 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop Studio 2
vs
Zenbook Pro 14 OLED (UX6404)

Корпус

Вес 1.98 кг 1.6 кг
Размеры 323 x 230 x 22 мм 321.8 x 223.3 x 17.9 мм
Площадь 743 см2 719 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.1% ~84.8%
Боковые рамки 9.3 мм 4.8 мм
Цвета Серебристый Черный
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 180° 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 48.8 дБ

Дисплей

Диагональ 14.4 дюймов 14.5 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 200 точек на дюйм 234 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 2400 x 1600 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Технология синхронизации - G-Sync
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый
Датчик освещенности Да Нет
Тесты экрана
Контрастность 1500:1 1000000:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика - 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:45 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 102 / 120 Вт 200 Вт
Вес зарядного устройства - 556 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 5.4 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E) 14 (6P + 8E)
Потоков 20 20
L3-кэш 24 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (96 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 80 Вт 90 Вт
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 4 нм
FLOPS 7.9 терафлопс 14.3 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 96 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 3072
Блоки текстурирования (TMUs) 80 96
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
Surface Laptop Studio 2
7.9 терафлопс
Zenbook Pro 14 OLED (UX6404) +81%
14.3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 7500 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5X DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
Макс. количество памяти - 48 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - ~78.9 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Инфракрасный датчик Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.1 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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