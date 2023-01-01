Microsoft Surface Laptop Studio 2 против Laptop Studio
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Studio 2
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- На 244% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18533 vs 5383 баллов
- Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх
- На 20% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 500 нит
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Studio
- Немного легче – весит на 160 граммов меньше (1.82 и 1.98 кг)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.98 кг
|1.82 кг
|Размеры
|323 x 230 x 22 мм
|323.2 x 228.3 x 18.9 мм
|Площадь
|743 см2
|738 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.1%
|~83.7%
|Боковые рамки
|9.3 мм
|9.4 мм
|Цвета
|Серебристый
|Серебристый
|Материал
|Алюминий
|Алюминий
|Трансформер
|Да
|Да
|Угол открытия экрана
|180°
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Да
|Жидкий металл
|Нет
|-
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|-
|46.7 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14.4 дюймов
|14.4 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Плотность пикселей
|200 точек на дюйм
|200 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|3:2
|Разрешение
|2400 x 1600 пикселей
|2400 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, Dolby Vision
|Технология синхронизации
|-
|No
|Сенсорный ввод
|Да
|Да
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Глянцевый (антиблик)
|Датчик освещенности
|Да
|Да
|Контрастность
|1500:1
|1714:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.9%
|Охват Adobe RGB
|-
|78.5%
|Охват DCI-P3
|-
|80.6%
|Время отклика
|-
|41 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Справа
|Мощность зарядки
|102 / 120 Вт
|60 / 95 / 102 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|379 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.4 ГГц
|2.6-3.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|14 (6P + 8E)
|4
|Потоков
|20
|8
|L3-кэш
|24 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Intel Iris Xe Graphics 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
2390
Geekbench 6 (многоядерный)
Surface Laptop Studio 2 +159%
13471
Cinebench R23 (одноядерный)
1914
Cinebench R23 (многоядерный)
Surface Laptop Studio 2 +244%
18533
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|80 Вт
|50 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|4 нм
|8 нм
|Частота GPU
|-
|1140 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1410 МГц
|FLOPS
|7.9 терафлопс
|7.2 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|96 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2560
|2560
|Блоки текстурирования (TMUs)
|80
|80
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|48
Производительность GPU
7.9 терафлопс
7.2 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|7500 МГц
|4266 МГц
|Тип
|LPDDR5X
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.2
|2.2
|Мощность динамиков
|-
|4x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|-
|~82.9 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.3
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Инфракрасный датчик
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|1x USB 3.1
|Нет
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Механическая
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|-
|12.0 x 8.0 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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