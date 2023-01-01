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Microsoft Surface Laptop Studio 2 против Laptop Studio

66 из 100
Microsoft Surface Laptop Studio 2
VS
56 из 100
Microsoft Surface Laptop Studio
Microsoft Surface Laptop Studio 2
Microsoft Surface Laptop Studio
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Процессор Intel Core i7 13700H
Графика
GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop Studio 2 и Laptop Studio от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Studio 2
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 244% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18533 vs 5383 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 500 нит
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Studio
  • Немного легче – весит на 160 граммов меньше (1.82 и 1.98 кг)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop Studio 2
vs
Surface Laptop Studio

Корпус

Вес 1.98 кг 1.82 кг
Размеры 323 x 230 x 22 мм 323.2 x 228.3 x 18.9 мм
Площадь 743 см2 738 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.1% ~83.7%
Боковые рамки 9.3 мм 9.4 мм
Цвета Серебристый Серебристый
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Да
Жидкий металл Нет -
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 46.7 дБ

Дисплей

Диагональ 14.4 дюймов 14.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 200 точек на дюйм 200 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 3:2
Разрешение 2400 x 1600 пикселей 2400 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Технология синхронизации - No
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик)
Датчик освещенности Да Да
Тесты экрана
Контрастность 1500:1 1714:1
Цветовой охват sRGB - 99.9%
Охват Adobe RGB - 78.5%
Охват DCI-P3 - 80.6%
Время отклика - 41 мс
Максимальная яркость
Surface Laptop Studio 2 +20%
600 нит
Surface Laptop Studio
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 102 / 120 Вт 60 / 95 / 102 Вт
Вес зарядного устройства - 379 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E) 4
Потоков 20 8
L3-кэш 24 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 80 Вт 50 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 8 нм
Частота GPU - 1140 МГц
Boost частота GPU - 1410 МГц
FLOPS 7.9 терафлопс 7.2 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 96 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 80 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48
Производительность GPU
Surface Laptop Studio 2 +10%
7.9 терафлопс
Surface Laptop Studio
7.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 7500 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR5X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.2
Мощность динамиков - 4x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - ~82.9 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.3 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Инфракрасный датчик Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.1 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Механическая
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 12.0 x 8.0 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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