Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор Intel Core i7 13700H - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB RTX A2000 Mobile 8GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Studio 2 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 244% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18533 vs 5383 баллов

На 244% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18533 vs 5383 баллов Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх На 20% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 500 нит Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Studio Немного легче – весит на 160 граммов меньше (1.82 и 1.98 кг)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.98 кг 1.82 кг Размеры 323 x 230 x 22 мм 323.2 x 228.3 x 18.9 мм Площадь 743 см2 738 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.1% ~83.7% Боковые рамки 9.3 мм 9.4 мм Цвета Серебристый Серебристый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Да Да Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Да Жидкий металл Нет - Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 46.7 дБ

Дисплей 2400 x 1600 2400 x 1600 Диагональ 14.4 дюймов 14.4 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 120 Гц Плотность пикселей 200 точек на дюйм 200 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 3:2 Разрешение 2400 x 1600 пикселей 2400 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Технология синхронизации - No Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности Да Да Тесты экрана Контрастность 1500:1 1714:1 Цветовой охват sRGB - 99.9% Охват Adobe RGB - 78.5% Охват DCI-P3 - 80.6% Время отклика - 41 мс Максимальная яркость Surface Laptop Studio 2 +20% 600 нит Surface Laptop Studio 500 нит

Батарея Ёмкость 58 Вт*ч 58 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 102 / 120 Вт 60 / 95 / 102 Вт Вес зарядного устройства - 379 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB RTX A2000 Mobile 8GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 80 Вт 50 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 8 нм Частота GPU - 1140 МГц Boost частота GPU - 1410 МГц FLOPS 7.9 терафлопс 7.2 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 96 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 80 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48 Производительность GPU Surface Laptop Studio 2 +10% 7.9 терафлопс Surface Laptop Studio 7.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 7500 МГц 4266 МГц Тип LPDDR5X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.2 Мощность динамиков - 4x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - ~82.9 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.3 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Инфракрасный датчик Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.1 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Механическая Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 12.0 x 8.0 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.