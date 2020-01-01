Apple iPhone 12 Pro Max против iPhone 12
Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 13 октября 2020 года Apple iPhone 12 Pro Max с экраном 6.7" и чипом Apple A14 Bionic, против 6.1-дюймового Apple iPhone 12, который имеет процессор Apple A14 Bionic. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple iPhone 12 Pro Max
- Камера имеет оптический зум 2.5x
- На 0.6" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 912 мАч более емким аккумулятором – 3687 против 2775 мАч
- На 28% выше максимальная яркость экрана (808 против 631 нит)
Причины выбрать Apple iPhone 12
- Весит на 62 грамма меньше
- Лучше лежит в руке - корпус на 6.6 мм уже
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
90
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
71
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
85
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
80
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Apple iPhone 12 Pro Max и Apple iPhone 12
Экран
|Тип
|OLED
|OLED
|Размер
|6.7 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1284 x 2778 пикселей
|1170 x 2532 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|458 точек на дюйм
|460 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, Dolby Vision
|Соотношение экрана к корпусу
|87.4%
|86%
|Особенности
|- DCI-P3
|- DCI-P3
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|160.8 мм
|146.7 мм
|Ширина
|78.1 мм
|71.5 мм
|Толщина
|7.4 мм
|7.4 мм
|Вес
|226 граммов
|164 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Графитовый, Серебристый, Золотой, "Тихоокеанский синий"
|Белый, Черный, Product RED, Синий, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Apple A14 Bionic
|Apple A14 Bionic
|Архитектура
|4 ядра по 1.8 ГГц (Thunder), 2 ядра по 3.1 ГГц (Lightning)
|4 ядра по 1.8 ГГц (Thunder), 2 ядра по 3.1 ГГц (Lightning)
|CPU ядер
|6
|6
|Частота
|3100 МГц
|3100 МГц
|Размер транзистора
|5 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Apple A14 Bionic GPU
|Apple A14 Bionic GPU
|GPU-ядер
|4
|4
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|2750 МГц
|2750 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|NVMe
|NVMe
|Карта памяти
|No
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1551
1550
Geekbench 5 (многоядерный)
4198
4185
AnTuTu Benchmark 8
590816
588935
Программное обеспечение
|Операционная система
|iOS 14
|iOS 14
Батарея
|Объем
|3687 мАч
|2775 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4290 x 2800
|4290 x 2800
|Зум
|Оптический, 2.5x
|Цифровой
|Вспышка
|Quad LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|120°
|Количество объективов
|4 (12 МП + 12 MP + 12 MP + 0 MP)
|2 (12 МП + 12 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 65 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|Да
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4290 x 2800
|4290 x 2800
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|23 мм
|23 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|No
|No
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|22
|22
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2020 года
|Октябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2020 года
|Октябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Цены
Итоги
Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Apple iPhone 12 Pro Max. У него лучшие батарея и камера.
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