Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 октября 2020 года Apple iPhone 12 Pro с экраном 6.1" и чипом Apple A14 Bionic, против 6.1-дюймового Apple iPhone 11, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.