Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 13 октября 2020 года Apple iPhone 12 Pro с экраном 6.1" и чипом Apple A14 Bionic, против 5.4-дюймового Apple iPhone 12 mini, который имеет процессор Apple A14 Bionic. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.